Expresan dirigentes del mundo solidaridad con Vietnam por daños del tifón

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, encabezó hoy las muestras de solidaridad internacional hacia Vietnam, tras el paso del tifón Bualoi, que ha causado graves pérdidas humanas y materiales en las regiones del Norte y Centro del país.

El tifón Bualoi ha causado graves pérdidas humanas y materiales en las regiones del Norte y Centro de Vietnam. (Foto: VNA)





En un mensaje de condolencias dirigido al primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, el mandatario laosiano expresó el seguimiento cercano de su gobierno al impacto del tifón, que ha provocado “enormes pérdidas de vidas y propiedades del hermano pueblo vietnamita”.



“En nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo de Laos, me gustaría expresar nuestro sincero pésame y profundo sentido de camaradería a Usted, y a través de Usted, al Partido, al Gobierno y al hermano pueblo de Vietnam, especialmente a las familias de las víctimas afectadas por este desastre natural”, señaló Siphandone en el mensaje.



El jefe del gobierno laosiano reafirmó el inquebrantable apoyo de su nación: “La República Democrática Popular de Laos, en cualquier circunstancia, siempre estará al lado del Partido, el Gobierno y el hermano pueblo vietnamita”.



Asimismo, expresó su firme confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y la estrecha atención del Gobierno vietnamita, el pueblo superará todas las dificultades y la vida en las zonas afectadas se estabilizará pronto.



La solidaridad se extendió desde otras latitudes. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de pésame al pueblo vietnamita.



Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega Saavedra y la copresidenta Rosario Murillo dirigieron cartas de condolencias al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y al presidente de la República, Luong Cuong.



También se sumó a las muestras de apoyo Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de la República Dominicana, quien envió una carta de pésame al PCV y al secretario general To Lam.



En un gesto adicional de diplomacia y compañerismo, el canciller de Laos, Thongsavanh Phomvihane, envió el mismo día un mensaje de condolencias al ministro interino de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung./.