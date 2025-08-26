Exposición “Otoño de la Independencia” celebra los 80 años de Revolución de Agosto y Día Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) – Con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre), el Museo Ho Chi Minh en Hanoi inauguró el 25 de agosto la exposición “Otoño de la Independencia”, una muestra que revive momentos clave de la historia contemporánea de Vietnam.



En el evento (Fuente: VNA)



La exposición reúne más de 200 fotografías, documentos y objetos originales cuidadosamente seleccionados. Entre las piezas más destacadas se encuentran el documento de identidad francés de 1919 de Nguyen Ai Quoc (nombre utilizado entonces por el Presidente Ho Chi Minh), su tarjeta de presentación como fotógrafo y una carta enviada en 1960 al Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), en la que invitaba a una delegación a participar en el Congreso del Partido Comunista de Vietnam y en la conmemoración del 15.º aniversario del Día Nacional.



Dividida en dos secciones, la exposición ofrece una visión cronológica del devenir histórico del país. La primera parte abarca desde 1858 hasta el 2 de septiembre de 1945, destacando la lucha por la independencia y el momento en que el presidente Ho Chi Minh proclamó la fundación de la República Democrática de Vietnam —actual República Socialista de Vietnam— en la emblemática Plaza Ba Dinh.



La segunda sección recorre las etapas posteriores, desde las guerras de resistencia y la defensa de la soberanía nacional, hasta los procesos de reconstrucción y renovación (Doi Moi), que han permitido importantes logros económicos, sociales y diplomáticos en las últimas décadas.



Vu Manh Ha, director del Museo Ho Chi Minh, señaló que la exposición busca ofrecer al público una mirada profunda a los desafíos y victorias del pueblo vietnamita bajo el liderazgo del presidente Ho Chi Minh y del Partido Comunista.



Además, pretende reafirmar el papel decisivo del Partido en la liberación, construcción y defensa del país, fortalecer la confianza ciudadana en su liderazgo y fomentar el orgullo nacional, la unidad y el espíritu patriótico.



“Otoño de la Independencia” es también una celebración de los sacrificios que aseguraron la soberanía de la nación y una ventana al progreso actual de Vietnam, cuyo prestigio internacional sigue en ascenso.



Organizada bajo la dirección de la Comisión de Información, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido y del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la exhibición permanecerá abierta al público hasta el 25 de diciembre de 2025./.