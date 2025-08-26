Exposición nacional honrará logros de Vietnam en todos los ámbitos

Hanoi (VNA) - La exposición “80 años de la marcha hacia la Independencia – Libertad – Felicidad” en Hanoi es un evento cultural y político de gran envergadura a nivel nacional, que permitirá al pueblo rememorar el glorioso camino histórico de la nación bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El stand de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en el evento (Fuente: VNA)

Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el viceprimer ministro Mai Van Chinh, jefe del Comité Directivo de la exposición, afirmó que el evento honra los grandes logros revolucionarios de los últimos 80 años, que tienen un profundo significado histórico. Estos resultados evidencian las orientaciones acertadas del PCV y del Estado, además de reflejar la determinación, el espíritu de superación y la fuerza interna del pueblo vietnamita.

En el evento (Fuente: VNA)

De acuerdo con Van Chinh, la muestra presenta de manera integral los logros destacados del país en ámbitos como economía, industria, construcción, agricultura, comercio, defensa, seguridad, relaciones exteriores, ciencia, tecnología, salud, educación, cultura, deportes y turismo. A través de documentos, imágenes, objetos y actividades interactivas, el público puede observar claramente las etapas del desarrollo nacional.

El subjefe de Gobierno subrayó que el evento contribuye a fortalecer la conciencia sobre los valores tradicionales y el patriotismo, despertando el orgullo nacional y el deseo de construir un país próspero y poderoso. En particular, tiene un profundo valor educativo para las jóvenes generaciones, al ayudarles a comprender los sacrificios y contribuciones del Partido, del Presidente Ho Chi Minh y de generaciones anteriores en la causa de la independencia y el desarrollo nacional.

Asimismo, la exposición reafirma el prestigio y la posición internacional de Vietnam en el contexto de una integración global profunda, mostrando el potencial y la tradición del país como base para avanzar hacia una nueva era de desarrollo, enfatizó.

Celebrado en el Centro Nacional de Exposiciones en el barrio de Dong Anh, con una superficie de más de 900 mil metros cuadrados, el evento cuenta con la participación de 34 provincias y ciudades, Ministerios, empresas estatales y del sector privado. Es la exposición de mayor envergadura realizada hasta la fecha, tanto en contenido como en forma de organización.

Se aplican tecnologías modernas como realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR), pantallas táctiles, modelos 3D y presentaciones multimedia, proporcionando una experiencia interactiva, novedosa y enriquecedora para los visitantes.

Además de las exhibiciones, se llevan a cabo diversas actividades paralelas como programas culturales, artísticos, cinematográficos, seminarios, foros económicos, y actividades educativas dirigidas a estudiantes. Todo ello crea un espacio cultural y educativo vívido, que inspira patriotismo y voluntad de contribuir al desarrollo nacional.

Según el vicepremier, la organización del evento se ha implementado de manera coordinada, movilizando recursos de los presupuestos central y locales, así como la participación activa de empresas públicas y privadas. Las entidades involucradas han demostrado un alto sentido de responsabilidad, asegurando una implementación integral, objetiva, eficiente y con ahorro de recursos.

Los aspectos técnicos, logísticos, de seguridad y comunicación se han garantizado adecuadamente, creando condiciones favorables para una exposición solemne y digna de un evento nacional de gran importancia.

Posterior al evento, la tarea clave es continuar promoviendo los valores generados por la exposición. Se deben organizar actividades de seguimiento que difundan el espíritu patriótico, eduquen en los valores tradicionales y fomenten el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo de la Patria.

Van Chinh recalcó que es fundamental intensificar la promoción de los logros y valores nacionales, elevando el prestigio de Vietnam y atrayendo inversión y cooperación internacional. Sobre la base del contenido e imagen de la exposición, los Ministerios y localidades deben investigar el desarrollo de productos culturales, turísticos y educativos sostenibles que preserven la tradición e integren la innovación.

Otro aspecto importante es la continuación de la investigación, recopilación y conservación de documentos y objetos valiosos para servir a la educación, la cultura, la ciencia y la inspiración de las futuras generaciones.

En definitiva, esta exposición sienta las bases para la organización exitosa de eventos culturales y políticos de gran escala en el futuro, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural, el espíritu nacional y la gran unidad del pueblo vietnamita, concluyó el viceprimer ministro./.