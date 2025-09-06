Báo Ảnh Việt Nam

Exposición muestra gastronomía del sur de Vietnam en tiempos de guerra

El Museo de los Vestigios de Guerra exhibe la gastronomía del sur de Vietnam durante la guerra, con utensilios, recetas, y experiencias interactivas hasta diciembre de 2025.

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una exposición especial en el Museo de los Vestigios de Guerra de Ciudad Ho Chi Minh ofrece a los visitantes una perspectiva de la gastronomía que sustentó a soldados y civiles en el sur de Vietnam durante los años de resistencia.

    Visitantes en la exposición. (Fuente: VNA)

El evento se celebra para conmemorar el 50.º aniversario de la fundación del museo y el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre).

En la muestra, se presentan utensilios de tiempos de guerra y de paz, mapas gastronómicos regionales y especias y salsas típicas del sur.

Los visitantes también pueden participar en actividades interactivas como una simulación de cocina Hoang Cam, la exploración de recetas con códigos QR y un mural con sellos de hojas de bambú que simboliza la resiliencia y la solidaridad.

El Museo de los Vestigios de Guerra subrayó que la comida de tiempos de guerra representaba no solo nutrición, sino también resistencia, ingenio y unidad nacional.

A través de la exposición, el museo busca ayudar al público, en particular a las generaciones más jóvenes, a apreciar mejor los valores humanos y el amor por la paz que encarna el pueblo vietnamita.

La exposición, que estará abierta hasta diciembre de 2025, se espera que ofrezca al público una representación vívida y conmovedora de la vitalidad, la resiliencia y las tradiciones culinarias del pueblo vietnamita del sur durante la guerra./.

