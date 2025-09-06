Exposición muestra gastronomía del sur de Vietnam en tiempos de guerra

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Una exposición especial en el Museo de los Vestigios de Guerra de Ciudad Ho Chi Minh ofrece a los visitantes una perspectiva de la gastronomía que sustentó a soldados y civiles en el sur de Vietnam durante los años de resistencia.

Visitantes en la exposición. (Fuente: VNA)

El evento se celebra para conmemorar el 50.º aniversario de la fundación del museo y el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre).



En la muestra, se presentan utensilios de tiempos de guerra y de paz, mapas gastronómicos regionales y especias y salsas típicas del sur.



Los visitantes también pueden participar en actividades interactivas como una simulación de cocina Hoang Cam, la exploración de recetas con códigos QR y un mural con sellos de hojas de bambú que simboliza la resiliencia y la solidaridad.



El Museo de los Vestigios de Guerra subrayó que la comida de tiempos de guerra representaba no solo nutrición, sino también resistencia, ingenio y unidad nacional.



A través de la exposición, el museo busca ayudar al público, en particular a las generaciones más jóvenes, a apreciar mejor los valores humanos y el amor por la paz que encarna el pueblo vietnamita.



La exposición, que estará abierta hasta diciembre de 2025, se espera que ofrezca al público una representación vívida y conmovedora de la vitalidad, la resiliencia y las tradiciones culinarias del pueblo vietnamita del sur durante la guerra./.