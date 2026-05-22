Exposición fotográfica en Alemania difunde el amor por los mares e islas de Vietnam

Obra del fotógrafo vietnamita My Dung expuesta en la muestra. (Fuente: VNA)

El Club Truong Sa en Alemania, en coordinación con el Comité de Enlace de la comunidad vietnamita en Europa “Por los mares e islas de Vietnam”, inauguró el 21 de mayo en Berlín una exposición fotográfica titulada “El mar y las islas de Vietnam en nuestros corazones”.



El evento tiene como objetivo honrar la belleza de los mares e islas de la patria, promover el espíritu patriótico y fortalecer los vínculos de la comunidad vietnamita residente en el extranjero con las zonas insulares del país.



A la inauguración asistieron representantes de la Embajada de Vietnam en Alemania, numerosos compatriotas procedentes de Alemania, Polonia, República Checa y Reino Unido, así como amigos internacionales amantes de Vietnam.



La muestra reúne más de 40 obras del fotógrafo My Dung, nacido en 1959 en la ciudad de Da Nang, quien cuenta con más de tres décadas dedicadas al arte fotográfico y es reconocido por su profundo apego a los mares e islas vietnamitas.



Sus imágenes retratan de manera auténtica y emotiva la belleza natural y la vida de los pescadores a lo largo de la costa vietnamita, desde Mong Cai hasta Ca Mau. Predominantemente en blanco y negro, la colección transmite la sencillez y autenticidad de cada escena, al tiempo que refleja las difíciles condiciones de vida y la perseverancia de quienes han dedicado toda su existencia al mar.

Además de las obras de My Dung, los visitantes también pueden apreciar fotografías tomadas por miembros del Club Truong Sa en Alemania durante sus viajes a Truong Sa (Spratly).



En su discurso inaugural, Bui Thi Minh Thu, presidenta del Club Truong Sa en Alemania, destacó que la exposición constituye un puente que conecta el amor por la patria con los vietnamitas residentes en el exterior, ayudándoles a comprender y valorar aún más los silenciosos sacrificios de militares y pobladores en las zonas insulares fronterizas.



A través de esta actividad, la comunidad vietnamita en Europa también desea enviar obsequios y aportes concretos en apoyo a los soldados que cumplen misiones de protección de la soberanía marítima e insular del país.



Por su parte, Pham Huy Phuong, miembro permanente del Comité de Trabajo Comunitario de la Embajada de Vietnam en Alemania, valoró altamente el significado de la exposición y expresó su deseo de que el Club Truong Sa continúe promoviendo iniciativas similares para difundir el amor por los mares e islas vietnamitas entre la comunidad y los amigos internacionales.



Actualmente, el Club Truong Sa en Alemania cuenta con unos 40 miembros, de los cuales más de 30 han visitado directamente el distrito insular de Truong Sa gracias a los programas organizados por el Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero.



Durante la exposición, varios miembros compartieron sus experiencias y emociones tras sus viajes a las islas vietnamitas. Asimismo, el comité organizador lanzó una campaña de recaudación de fondos y una subasta de fotografías de My Dung para apoyar a los soldados en las islas remotas.



En esta ocasión, un grupo de miembros recién regresado de una visita a Truong Sa entregó al Club una bandera nacional sellada en las islas y zonas marítimas recorridas durante la travesía. Según expresaron los participantes, la bandera representa no solo un recuerdo del viaje, sino también el orgullo, el amor y la nostalgia por la patria de los vietnamitas que viven lejos de su tierra natal./.