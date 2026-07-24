Exposición fotográfica celebra 50 años de relaciones entre Vietnam y Tailandia

La ceremonia inaugural de la exposición fotográfica “La diplomacia a través del lente: 50 años de relaciones entre Tailandia y Vietnam”. Foto: Cong Dat/VNP

Con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976), la Embajada de Bangkok en Hanoi y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) inauguraron hoy en esta capital la exposición fotográfica “La diplomacia a través del lente: 50 años de relaciones entre Tailandia y Vietnam”, un recorrido visual por medio siglo de cooperación y amistad entre ambos países.



A la ceremonia asistieron la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya; la directora general de la VNA y subjefa de la Comisión Central de Propaganda y Movilización de Masas, Vu Viet Trang, además de representantes de organismos gubernamentales, diplomáticos, organizaciones internacionales y misiones extranjeras acreditadas en Hanoi.



En su intervención inaugural, la embajadora Urawadee Sriphiromya destacó que la muestra forma parte de una serie de actividades organizadas a lo largo de 2026 para conmemorar el medio siglo de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante este año, Vietnam y Tailandia han celebrado intercambios culturales, programas juveniles, diálogos académicos y foros empresariales que reflejan la amplitud de su asociación y la solidez de una amistad fortalecida a lo largo de generaciones.



La diplomática agradeció la estrecha colaboración de la VNA en la organización de la exposición y subrayó que cada fotografía conserva momentos, emociones e historias que, en muchas ocasiones, las palabras no logran expresar plenamente.





La embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, y la directora general de la VNA y subjefa de la Comisión Central de Propaganda y Movilización de Masas, Vu Viet Trang, en la exposición fotográfica “La diplomacia a través del lente: 50 años de relaciones entre Tailandia y Vietnam”. Foto: Cong Dat/VNP

Añadió que, desde su llegada a Vietnam, ha podido comprobar cómo la amistad bilateral se manifiesta en los intercambios cotidianos entre ciudadanos, en la cooperación entre universidades, empresas y comunidades locales, así como en el creciente interés de los jóvenes por conocer la lengua y la cultura del país vecino.



Asimismo, expresó su confianza en que la exposición permitirá al público no solo repasar la historia compartida, sino también inspirarse para seguir fortaleciendo una relación que, en los próximos 50 años, ofrecerá nuevas oportunidades de cooperación entre dos países que hoy mantienen una Asociación Estratégica Integral y comparten una sólida confianza mutua.



Por su parte, Vu Viet Trang recordó que, tras cinco décadas de desarrollo continuo, los vínculos entre Vietnam y Tailandia han alcanzado un nuevo nivel con la elevación de las relaciones al rango de Asociación Estratégica Integral en 2025.



Señaló que la exposición presenta una selección de imágenes representativas de los logros alcanzados en diversos ámbitos y de las perspectivas de cooperación futura, gracias a materiales procedentes del archivo fotográfico de la VNA, de la Embajada de Tailandia y de valiosos documentos históricos aportados por el Departamento Estatal de Archivos y Registros.



La directora general de la VNA destacó que, durante el proceso de selección, resultó especialmente emotivo recuperar imágenes de los primeros encuentros entre dirigentes de ambos países, así como de las actividades de cooperación económica y de intercambio cultural que sentaron las bases de la actual relación bilateral.



La exposición recorre los principales hitos de los vínculos entre Vietnam y Tailandia, desde el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976 y la visita del entonces primer ministro Pham Van Dong a Tailandia en 1978, hasta los intercambios de alto nivel, la firma de importantes acuerdos de cooperación y otras iniciativas que han consolidado una de las relaciones bilaterales más dinámicas y exitosas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Entre las imágenes más recientes figuran las correspondientes a la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia en mayo de 2026, así como la visita oficial del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a Vietnam en junio del mismo año, acontecimientos que abrieron nuevas perspectivas para la cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Integral.



La muestra también exhibe documentos históricos originales que ilustran los primeros pasos del establecimiento de las relaciones bilaterales y reflejan la evolución de una asociación basada en la confianza, el beneficio mutuo y el compromiso compartido con la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la comunidad de la ASEAN.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de julio en el Museo de Bellas Artes de Vietnam, en Hanoi./.