Exposición destaca la vida y carrera del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – El Museo Ho Chi Minh anunció que organizará una muestra especial dedicada a la vida y carrera del Presidente Ho Chi Minh como parte de la Exposición de Logros Nacionales en conmemoración del 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

La exposición sobre la vida y carrera del Presidente Ho Chi Minh. Fuente: Organizadores

El evento tendrá lugar del 28 de agosto al 5 de septiembre en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC), en la comuna de Dong Anh, Hanoi.

La muestra presentará más de 300 documentos e imágenes que ilustran la vida y trayectoria del Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional y gran hombre de cultura de Vietnam, quien dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional, la independencia, la libertad, la democracia, la paz y el progreso social.

Dividida en cinco secciones, la exhibición sigue diferentes momentos de su trayectoria: su partida de Saigón en 1911 en busca de un camino para la salvación nacional; su liderazgo en la Revolución de Agosto y la proclamación de la independencia en 1945; su orientación durante la lucha por la reunificación tras 1954; su papel como símbolo de solidaridad internacional; y su sagrado testamento, escrito entre 1965 y 1969, que sigue siendo una antorcha que ilumina el camino para el desarrollo de Vietnam.

Junto con la muestra temática, el museo también ha dispuesto un espacio ceremonial con un busto del Presidente Ho Chi Minh sobre un fondo rojo decorado con símbolos del patrimonio cultural y la famosa cita de su discurso de 1946: “La cultura ilumina el camino para que la nación avance”./.