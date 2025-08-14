Hanoi (VNA) - La Exposición de Logros Nacionales con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945-2025) se celebrará del 28 de agosto al 5 de septiembre en el Centro Nacional de Exposiciones, una obra moderna y símbolo emergente de Hanoi.

Exposición del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam: Un hito cultural y político destacado de 2025. Fuente: VNA

El evento, de gran envergadura, tiene como objetivo honrar los logros del país a lo largo de ocho décadas y proyectar una visión de desarrollo para el futuro.

El viceprimer ministro Mai Van Chinh, jefe del Comité Directivo Nacional, instó a los Ministerios, sectores, localidades y empresas a participar con el más alto sentido de responsabilidad para garantizar una organización segura, austera pero impactante, a la altura del significado histórico del evento.

La exposición no solo resume los logros alcanzados, sino que también refleja la visión estratégica y la aspiración de avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo nacional.

Ubicado en el eje vial Truong Sa - Noi Bai, el Centro Nacional de Exposiciones cuenta con cientos de miles de metros cuadrados de superficie construida, diseñado según estándares internacionales y capaz de albergar simultáneamente exhibiciones, conferencias, espectáculos artísticos y eventos al aire libre.

Esta será la primera gran exposición organizada en este establecimiento, reafirmando el papel de Hanoi como centro cultural, político y turístico del país.

Participarán todos los Ministerios, sectores, 34 provincias y ciudades bajo administración central, junto con numerosos grupos económicos y empresas destacadas. El espacio expositivo se divide en áreas interiores y exteriores, que presentarán los grandes logros históricos de Vietnam en su proceso de construcción y defensa nacional.

Hanoi tendrá un pabellón en la sección “Provincia rica - Nación fuerte”, con un diseño moderno y abierto, que incorpora tecnologías digitales, efectos de luz y sonido. Se destacará una maqueta del Plan General de Desarrollo Urbano de la capital hasta 2045, con visión al 2065, diseñada para ilustrar la orientación hacia una ciudad verde, inteligente, sostenible y culturalmente rica.

El Comité Popular de Hanoi ha trabajado estrechamente con los Ministerios y organismos competentes para garantizar la infraestructura técnica, el orden público, la seguridad alimentaria y la atención médica. Se están llevando a cabo labores de embellecimiento urbano, iluminación decorativa y limpieza ambiental para crear una atmósfera solemne y festiva.

Entre los actos conmemorativos, sobresale el espectáculo artístico “Hanoi - Brilla la aspiración vietnamita”, organizado por el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Frente de la Patria de la ciudad, que será transmitido en directo por televisión y combinará elementos de arte tradicional y moderno.

El evento ha despertado gran interés entre los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que lo ven como una oportunidad para conocer más sobre la historia, la cultura, la tecnología y las tendencias del desarrollo nacional. También se llevarán a cabo actividades paralelas como seminarios, foros temáticos, intercambios culturales, conciertos, demostraciones artesanales y deportes.

La exposición promete convertirse en un hito destacado del calendario cultural y político de 2025, reafirmando la confianza, el orgullo nacional y la determinación de construir un Vietnam próspero y feliz en la nueva era./.