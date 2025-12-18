Exportaciones vietnamitas mantienen un desempeño positivo ante fluctuaciones arancelarias

Hanoi (VNA) – El impacto de los aranceles recíprocos en la economía de Vietnam, especialmente en lo que respecta a las exportaciones, ha sido menos significativo de lo que se había previsto inicialmente, según el informe más reciente del banco HSBC.

De acuerdo con esta institución financiera, los indicadores de comercio, inversión extranjera directa (IED) y macroeconomía del país en 2025 han mostrado resultados positivos, por encima de las expectativas.

HSBC señaló que, en los primeros 11 meses de 2025, el crecimiento promedio de las exportaciones de Vietnam alcanzó el 28%, mientras que los envíos al mercado estadounidense mantuvieron un aumento superior al 30%. Este resultado se atribuye principalmente a que las empresas aceleraron la entrega de grandes pedidos antes de la aplicación de los aranceles en el segundo trimestre de 2025.

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas indican que, hasta finales de noviembre de 2025, el valor total del comercio exterior de Vietnam se situó en torno a los 840 mil millones de USD, un aumento interanual del 17,2%, equivalente a más de 123 mil millones de dólares. De este total, las exportaciones superaron los 430 mil millones de USD, con un incremento del 16,1%, cerca de 60 mil millones de USD más que en el mismo período del año anterior y aproximadamente 25 mil millones de USD por encima del resultado de todo 2024.

El crecimiento del comercio se vio impulsado en gran medida por las exportaciones al mercado estadounidense. El informe de HSBC destacó que, mientras muchos países de la región moderaron sus envíos a Estados Unidos, Vietnam mantuvo un crecimiento superior al 30%, lo que demuestra que el impacto de los aranceles sobre el crecimiento económico del país ha sido menor que las preocupaciones iniciales.

Según la Aduana de Vietnam, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron más de 138,6 mil millones de USD en los primeros 11 meses, un aumento del 27,2% interanual.

HSBC analizó que este dinamismo responde a un cambio en la estructura de los productos exportados. Si en 2013 alrededor del 60% de los envíos a Estados Unidos correspondían a industrias manufactureras ligeras como textiles, calzado y juguetes, y los productos electrónicos solo representaban el 13%, en la actualidad, estos artículos se han convertido en el principal rubro.

Desde comienzos de 2025, las exportaciones de productos electrónicos al país norteamericano se situaron en torno a los 50 mil millones de USD; al incluir maquinaria, equipos, herramientas y repuestos, la cifra supera los 70 mil millones de USD. Estos resultados reflejan el avance de Vietnam en la cadena de valor tecnológica, especialmente como centro de producción de electrónicos, impulsado por inversiones de largo plazo de grandes grupos internacionales como Samsung.

No obstante, el panorama exportador aún presenta desafíos. En los primeros 11 meses, el sector económico nacional registró exportaciones por 102,41 mil millones de USD, una disminución interanual del 1,7%, lo que representa el 23,8% del total, mientras que el sector con inversión extranjera directa alcanzó 327,73 mil millones de USD, con un aumento del 23,1%, equivalente al 76,2% del valor total exportado.

Los analistas de HSBC consideran que, pese a los resultados positivos de 2025, las perspectivas para 2026 siguen siendo inciertas debido al aumento del proteccionismo comercial, las exigencias cada vez más estrictas de “ecologización” de las cadenas de suministro y la posible desaceleración de la demanda en los principales mercados, afectada por la inflación.

Además, el crecimiento reciente ha dependido en gran medida de algunos grupos de productos clave como electrónicos, maquinaria y textiles, lo que dificulta mantener tasas elevadas en el próximo año.

Ante este contexto, se recomienda que las autoridades y las empresas presten mayor atención a la mejora de la calidad de los productos exportados, incrementen el valor agregado nacional, refuercen el control del origen de las mercancías y completen la documentación sobre insumos y materiales, con el fin de cumplir los requisitos de los mercados importadores y responder de manera eficaz a las medidas arancelarias en el futuro cercano./.