Exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas apuntan a los 10 mil millones de dólares en 2026

Hanoi (VNA) - El año 2025 representó un hito para el sector de frutas y hortalizas de Vietnam, con una factura de exportación de 8 a 8,4 mil millones de dólares, con un aumento interanual de entre 1,3 a 1,4 mil millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 18%.

Procesamiento de mango vietnamita para exportar a Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón en una empresa de la provincia de An Giang (Fuente: VNA)

Según la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam (AFHV), este incremento superó todos los pronósticos y resulta impresionante en medio del contexto complejo y turbulento del comercio global, lo que refleja la competitividad cada vez mejor de la agricultura vietnamita en la arena internacional.

Los impulsos de desarrollo



El resultado se atribuye a varios factores. Lo primero es la demanda recuperada de frutas y vegetales en los mercados grandes como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Además, muchas frutas vietnamitas obtenieron la autorización de exportación oficial, abriendo así la puerta para los mercados exigentes.



Nguyen Thanh Binh, presidente de la AFHV, señaló que, en los últimos años, el crecimiento de las exportaciones ha mostrado una tendencia viable. Las empresas vietnamitas se concentraron más en la calidad, la trazabilidad y los estándares de mercado, apoyando a las frutas y hortalizas Vietnam a lograr una posición más estable en la cadena de suministro global.



China sigue siendo el mayor mercado receptor de Vietnam, pero también el mercado más desafiante del sector de frutas y hortalizas.



Según el especialista de economía agrícola Nguyen Dinh Bich, la mayor debilidad del sector es la organización de la producción. Sin una cadena estrecha que abarque desde la zona de materias primas, manufactura hasta el consumo, el sector será muy vulnerable cuando los grandes mercados como China endurezcan sus estándares o modifiquen sus políticas.



Base sólida para la meta de 10 mil millones de dólares de exportación



A pesar de muchos desafíos, las perspectivas a largo plazo del sector aún son positivas. Sobre la base de crecimiento de dos dígitos mantenido durante varios años, mientras que Vietnam se encuentra entre los 25 países con mayor volumen de crecimiento del mundo, la AFHV aseguró que las exportaciones de Vietnam en 2026 podrán alcanzar los 10 mil millones de dólares.



Para los empresarios, muchas empresas coinciden en que este objetivo es alcanzable si los “cuellos de botella” se eliminan a tiempo. Un representante de la empresa VEGETIGI compartió que las empresas no pueden avanzar solas, sino que necesitan políticas estables en materia de zonas de producción, logística y acceso a los mercados.



Según los expertos, necesitan un sistema de solución sincrónica y de largo plazo. Además, deben minimizar la dependencia de algunos grandes mercados como China. También resulta obligatorio la inversión en tecnología de conservación en período post-cosecha, procesamiento y logística de cadena de frío.



En cuanto a las políticas, Nguyen Thanh Binh sugirió que el Estado apoye a las empresas en la negociación para la apertura de mercados, la modificación de los estándares, la facilitación del acceso al crédito y la mejora de la infraestructura logística, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible del sector de frutas y hortalizas./.