Exportaciones vietnamitas aceleran su crecimiento impulsadas por alta tecnología

Foto de ilustración: VNA

Un volumen de comercio exterior superior a los 445 mil millones de dólares desde comienzos de año no solo refleja la recuperación de esa actividad en Vietnam, sino que también evidencia una tendencia hacia sectores de alta tecnología y mayor valor agregado.



Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Vietnam, durante los primeros cinco meses de 2026 las exportaciones de bienes alcanzaron los 215,66 mil millones de dólares, un aumento del 19,5 % respecto al mismo período del año anterior.



En particular, los grupos de productos de alta tecnología continuaron liderando el crecimiento. Las exportaciones de computadoras, productos electrónicos y componentes superaron los 56 mil millones de dólares, con un incremento interanual del 46 %; los teléfonos móviles y sus componentes generaron cerca de 29 mil millones de dólares; mientras que la maquinaria, los equipos y los repuestos alcanzaron alrededor de 28 mil millones de dólares. Estos tres grupos representaron más de la mitad del valor total de las exportaciones nacionales.



De acuerdo con Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del MIC, la estructura exportadora está experimentando una transformación significativa, ya que los productos electrónicos, los equipos tecnológicos y la maquinaria están reemplazando gradualmente a sectores tradicionales como los textiles, de calzado y los productos agrícolas.