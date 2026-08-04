Exportaciones de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam aumentaron un 12% en julio

Hanoi (VNA) – De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las exportaciones vietnamitas de productos agroforestales y acuáticos alcanzaron un valor estimado de 6,67 mil millones de dólares en julio de 2026, lo que supone un aumento del 1,3% respecto al mes anterior y del 11,9% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante los primeros siete meses de 2026, el valor total de las exportaciones de productos agroforestales y acuáticos del país se situó en casi 42,8 mil millones de dólares, un 7,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones de productos agrícolas aportaron cerca de 22,2 mil millones de dólares, un incremento del 2,4%, mientras que los envíos de productos ganaderos crecieron un 33,2%, hasta alcanzar los 455 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de productos del mar aumentaron un 12,7%, hasta los 6,85 mil millones de dólares, y las de productos forestales subieron un 5,8%, hasta los 10,96 mil millones de dólares.

Asia continuó siendo el principal destino de las exportaciones vietnamitas, al concentrar el 45,2% de la cuota de mercado, seguida de América, con el 21,4%, y Europa, con el 13,8%. África y Oceanía representaron el 2,3% y el 1,4%, respectivamente.

Frente al mismo periodo de 2025, las exportaciones vietnamitas de productos agroforestales y acuáticos hacia Asia aumentaron un 13,2%, mientras que las destinadas a Europa y Oceanía crecieron un 1,8% y un 18,7%, respectivamente. En cambio, los envíos a América y África registraron descensos del 0,5% y del 20,4%, respectivamente.

China se mantuvo como el mayor mercado de exportación de Vietnam, con una participación del 21,9%, seguida de Estados Unidos, con el 19%, y Japón, con el 6,8%. Las ventas a China aumentaron un 24,4% interanual, mientras que las exportaciones a Japón crecieron un 3,9% y las dirigidas a Estados Unidos registraron una ligera caída del 1,6%.

Entre los principales productos agrícolas, las frutas y hortalizas fueron las que mostraron un mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 24,9% y un valor de exportación de 4.830 millones de dólares. China absorbió el 55% del valor total de esta categoría, mientras que las exportaciones a Estados Unidos y Corea del Sur aumentaron un 11,8% y un 8,1%, respectivamente. Los envíos a Camboya, por su parte, se multiplicaron por más de tres.

Las exportaciones de pimienta alcanzaron los 1,09 mil millones de dólares, un 10,6% más, gracias principalmente a un aumento del 16,1% en el volumen exportado, pese a que el precio medio de exportación bajó un 4,8%. Las ventas de anacardo también crecieron un 3,7%, hasta los 2,91 mil millones de dólares, impulsadas sobre todo por el incremento de los precios.

En contraste, las exportaciones de café descendieron un 11,2%, hasta los 5,45 mil millones de dólares, debido a una caída del 19,9% en el precio medio de exportación, pese al aumento del volumen enviado. Las exportaciones de arroz bajaron un 6,7%, hasta los 2,64 mil millones de dólares, principalmente por la reducción de los precios, mientras que las de caucho disminuyeron un 4,5%, hasta los 1,55 mil millones de dólares, debido a un menor volumen exportado. Las exportaciones de yuca y sus productos derivados alcanzaron los 755,4 millones de dólares, un descenso del 0,2%.

En cuanto a las importaciones, Vietnam importó productos agroforestales y acuáticos por un valor estimado de 31,13 mil millones de dólares durante los primeros siete meses de 2026, cifra que representa un aumento del 10,8% interanual y refleja un ritmo de crecimiento más moderado.

Estados Unidos, China y Camboya fueron los principales proveedores de productos agroforestales y acuáticos de Vietnam, con participaciones del 10,3%, 9,8% y 8%, respectivamente. Las importaciones procedentes de estos tres mercados aumentaron un 24,1%, un 13% y un 27,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior./.