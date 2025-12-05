Exportaciones de durián de Vietnam establecen un nuevo récord

Hanoi, (VNA) – Las exportaciones de durián de Vietnam han alcanzado un nuevo hito histórico, generando más de 3,33 mil millones de dólares en los primeros diez meses del año, lo que representa un aumento interanual del 10,4%, según las últimas estadísticas de la Aduana.

Este rendimiento excepcional sitúa al durián como el principal contribuyente a los ingresos por exportación del sector agrícola. El mercado chino sigue siendo el motor clave de esta dinámica: absorbe por sí solo el 94,35% del volumen exportado, por un valor que supera los 3,14 mil millones de dólares.

A pesar de una desaceleración estacional en octubre, las ventas acumuladas a China aumentaron casi un 14% interanual. Solo en octubre, los ingresos fueron 2,7 veces superiores a los del año anterior, alcanzando los 572 millones de dólares.

Según Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam (Vinafruit), el sector está resistiendo bien las barreras técnicas impuestas por China gracias a una mayor calidad y precios competitivos. De hecho, el durián vietnamita se comercializa a un precio medio de tres mil 696 dólares por tonelada, un 15 inferior al de su competidor tailandés. Gracias a esta ventaja de precios y a tiempos de transporte más cortos, Vietnam se ha consolidado como el segundo mayor proveedor de durián para China, justo detrás de Tailandia.

Para mantener esta dinámica frente a las crecientes exigencias técnicas de Pekín, el sector ha emprendido una rápida modernización: reestructuración de las zonas de cultivo, fuertes inversiones en la cadena de frío y el envasado, y refuerzo de los procesos de trazabilidad conforme a las normas del Ministerio de Agricultura.

Aunque China sigue siendo de lejos el principal destino, otros mercados también muestran señales alentadoras. Hong Kong (China), verdadero centro logístico, ha visto aumentar sus importaciones en casi un 89%, mientras que Japón y Canadá mantienen un crecimiento de dos dígitos.

Sin embargo, la dependencia casi exclusiva de China, junto con el desplome de las exportaciones a Tailandia (–77 %), invita a la cautela. Los expertos llaman a diversificar los mercados y fortalecer las normas sanitarias para garantizar una fuente de ingresos sostenible a largo plazo.

Impulsado por unas perspectivas favorables hacia finales de año, el sector prevé una facturación potencial de 4 mil millones de dólares para 2025. Hasta la fecha, las exportaciones nacionales de durián ya han alcanzado unos 3,7 mil millones de dólares en los primeros once meses del año./.