Exportaciones de arroz de Vietnam superarán 8,2 millones de toneladas

Hanoi (VNA) – A pesar de la suspensión temporal de las importaciones de arroz desde Filipinas, se prevé que las exportaciones de Vietnam superen los 8,2 millones de toneladas en todo el año, gracias al aumento de los envíos a mercados como Bangladés, China y Sudáfrica.



Carga de arroz de exportación a bordo de un barco en un puerto marítimo de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: nongnghiepmoitruong.vn



Como mayor importador mundial de arroz, Filipinas compró 4,8 millones de toneladas el año pasado, de las cuales Vietnam suministró la mayor parte, con 3,6 millones de toneladas.



En los primeros siete meses del año, Vietnam vendió 5,5 millones de toneladas del grano al exterior, por un valor de 2,81 mil millones de dólares, manteniendo a Filipinas como su principal comprador. Sin embargo, los ingresos registraron una caída interanual del 13,5 %.



Los exportadores admitieron que, aunque los envíos hacia Filipinas se han ralentizado, han firmado nuevos contratos a precios significativamente mejores y han ampliado su base de clientes en los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Sudáfrica.



A inicios de este mes, el Gobierno filipino anunció una suspensión de las importaciones de arroz durante dos meses a partir del 1 de septiembre, en medio de la caída de los precios internos del cereal. No obstante, analistas del mercado pronostican que las exportaciones totales seguirán siendo sólidas gracias a la creciente demanda en otras regiones.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronosticó que las exportaciones anuales de arroz de Vietnam alcanzarán los 8,2 millones de toneladas, 300 mil toneladas más en comparación con la previsión anterior. Los envíos aumentarán hacia finales de año, impulsados por la fuerte demanda de África y China. Mientras tanto, se estima que la suspensión de importaciones de Filipinas recortará en 500 mil toneladas las compras del país, aunque sus compras totales podrían mantenerse en 4,9 millones de toneladas, la cifra más alta del mundo.



El presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, Do Ha Nam, expresó su confianza en que, con los sólidos resultados obtenidos en los primeros siete meses, los envíos de arroz de Vietnam superarán los ocho millones de toneladas este año.

Señaló además que el país se consolida firmemente como el segundo mayor exportador mundial de arroz gracias a su identidad de marca propia y al creciente reconocimiento en los mercados internacionales. /.