Exportaciones agrícolas de Vietnam suben casi un 30% en enero

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de productos agrícolas, forestales y acuáticos de Vietnam alcanzaron los 6,51 mil millones de dólares en enero de 2026, lo que representa un aumento del 29,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Foto de ilustración (Foto: VNA)

De esta cifra, los productos agrícolas fueron los más destacados, con ventas externas que sumaron 3,6 mil millones de dólares, un crecimiento del 41,8%. A continuación, los productos acuáticos reportaron 940 millones de dólares, un incremento del 21,5%; los productos forestales alcanzaron 1,72 mil millones de dólares, con un alza del 13%; y los productos ganaderos llegaron a 47,5 millones de dólares, creciendo un 20,2%.

Asia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de Vietnam, representando el 45,3% del total, seguida por América (22,7%) y Europa (13,4%). Las exportaciones a África y Oceanía se mantienen en niveles más bajos, con el 2,6% y el 1,4%, respectivamente. En comparación con enero de 2025, las exportaciones a Asia aumentaron un 41,1%, mientras que a América creció un 22,4%, a Europa un 11,2%, a África un 21,6% y a Oceanía un 32,3%.

Entre los principales mercados, China continúa siendo el mayor comprador de productos agrícolas vietnamitas, con una cuota del 22,6%, seguida por Estados Unidos (20,4%) y Japón (7%). Las exportaciones a China crecieron un impresionante 66,1%, mientras que a Estados Unidos y Japón aumentaron un 21,6% y un 19,6%, respectivamente.

Los productos agrícolas que experimentaron un mayor crecimiento en enero de 2026 incluyen café, caucho, té, arroz, frutas, anacardos y pimienta.

El café y el caucho se mantienen como productos clave en las exportaciones. Vietnam exportó 180.000 toneladas de café por un valor de 981 millones de dólares, y 220.000 toneladas de caucho por 416 millones de dólares, ambos con fuertes incrementos respecto al mismo período del año anterior. Los precios promedio de estos productos se mantuvieron estables, con los principales mercados de consumo en Europa y Asia.

Los envíos de té y arroz también registraron crecimientos notables. El té alcanzó las 14.000 toneladas, por un valor de 23 millones de dólares, mientras que las exportaciones de arroz sumaron 600.000 toneladas, por un valor de 370 millones de dólares. Aunque el precio del té experimentó una ligera caída, los ingresos aumentaron gracias a un mayor volumen exportado. En contraste, el precio del arroz subió un 4%, alcanzando un promedio de 616,6 dólares por tonelada.

El sector de las frutas sigue destacándose, con un valor de exportación estimado en 750 millones de dólares, duplicando los resultados de enero de 2025. China sigue siendo el principal mercado, aunque las exportaciones hacia Estados Unidos también han mostrado un crecimiento positivo.

Por otro lado, los anacardos y la pimienta también han experimentado un notable aumento, con exportaciones de anacardos que llegaron a 65.000 toneladas, por un valor de 434 millones de dólares, y de pimienta que alcanzaron las 20.000 toneladas, valoradas en 133 millones de dólares. Ambos productos mostraron un aumento superior al 50% en comparación con el mismo mes del año pasado, aunque los precios promedio de exportación disminuyeron ligeramente.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam destacó que el desarrollo de nuevos mercados y la promoción de la demanda de productos agrícolas seguirán siendo prioridades clave para el sector en 2026. Las entidades responsables seguirán reforzando la vinculación entre la producción y el mercado, intensificando las actividades de promoción comercial y apoyando a las empresas y cooperativas para que amplíen sus mercados tanto a nivel nacional como internacional.

El sector también continuará con la reestructuración de la agricultura, orientándose hacia el aumento del valor agregado, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, con un enfoque en la trazabilidad de los productos y adaptándose a las exigencias de los mercados internacionales./.