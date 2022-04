Explotan potencial turístico de la península vietnamita de Son Tra

Da Nang, Vietnam (VNA) - La península de Son Tra en la provincia central de Da Nang es un destino atractivo para muchos visitantes, gracias al gran potencial turístico con muchos productos únicos.



Ubicada a 10 kilómetros al noreste de la zona céntrica de Da Nang, la península de Son Tra cubre un área de cuatro mil 390 hectáreas, con diversos paisajes naturales, clima fresco y un sistema favorable de transporte que conecta con el centro de la ciudad.



El lugar posee varios proyectos en función, como el resort Intercontinental Danang Sun Peninsula, Son Tra Resort & Spa, las zonas turísticas del Mar del Este y de Tien Sa, el resort Mercure Son Tra, la zona turística de Bai But, entre otros.



Según Nguyen Duc Vu, jefe de la junta de administración de la península de Son Tra, tomando en cuenta las ventajas de los ecosistemas marino y forestal, se crearon varios programas para satisfacer las demandas de los visitantes.



En particular, la ciudad de Da Nang implementará el programa piloto del servicio de turismo nocturno en la playa de My An a partir del 30 de abril de 2022 al aprovechar las ventajas y el potencial de los recursos.



Explicó que el programa organizará varios servicios como gastronómicos, de proyección de películas en la playa, masaje terapéutico, espectáculos al aire libre en combinación con actividades comunitarias y juegos folclóricos, entre otros.



Además, a fin de desarrollar un península limpio, bonito y seguro, la localidad siempre se centra en concientizar a las personas y visitantes sobre la protección de animales salvajes y el medio ambiente./.