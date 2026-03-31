Expertos rusos destacan el crecimiento y papel global de Vietnam

En la cita (Fuente: VNA)

Vietnam se consolida como un socio estratégico tradicional y como un vínculo esencial dentro de la estructura económica y de seguridad de la región Asia-Pacífico, evaluó Alikber Alikberov, director del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.



El especialista dio a conocer tal valoración durante el seminario temático "El desarrollo socioeconómico y científico-tecnológico de Vietnam en el siglo XXI", organizado la víspera en el marco de la conferencia internacional "Lectura VI de V.G. Rastyannikov: El potencial de los BRICS y sus socios en un mundo cambiante", celebrada del 23 al 30 de marzo en el Instituto de Estudios Orientales.



Alikber Alikberov hizo hincapié en la importancia de realizar una investigación exhaustiva sobre el modelo de desarrollo de Vietnam.



El evento reunió a decenas de investigadores y expertos destacados en estudios vietnamitas procedentes de prestigiosos centros de investigación rusos, con 12 presentaciones en profundidad centradas en análisis multifacéticos de los recientes avances del país indochino en diversos campos.



Uno de los temas clave fue la presentación "Hacia la autonomía estratégica: la nueva política económica de Vietnam", a cargo de Vladimir Maryzin, director del Centro de Estudios de Vietnam y la ASEAN, en la que se analizó cómo Vietnam se está adaptando a las fluctuaciones económicas mundiales.



Además, la presentación de Petr Tsvetov, destacado historiador y experto en investigación del Centro de Estudios Vietnamitas y de la ASEAN, ofreció un análisis en profundidad de las relaciones de la nación con potencias mundiales como Rusia, China y Estados Unidos bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista, To Lam, demostrando la flexibilidad y la firmeza de la política exterior vietnamita.



Sobre las relaciones bilaterales, Nguyen Quoc Hung, director del Fondo de Promoción del desarrollo de la cooperación Rusia-Vietnam, enfatizó que esos nexos se enfrentan a nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en la formación de recursos humanos de alta calidad, la transferencia de ciencia y tecnología, la logística y la energía.



Sin embargo, reiteró que el factor clave para el éxito de la cooperación entre los dos países es la capacidad de ambas partes para superar las barreras legales y de infraestructura, garantizar un entorno de inversión estable y proteger los derechos de propiedad intelectual.



En la ocasión, los participantes también presentaron el estado actual de los lazos entre Rusia y Vietnam y el impacto de las tendencias multipolares en dicha relación.

Nguyen Quoc Hung, director del Fondo de Promoción del desarrollo de la cooperación Rusia-Vietnam, habla en la cita (Fuente: VNA)

En particular, algunos jóvenes delegados vietnamitas consideraron que el papel de su país en la ampliación de la cooperación con el grupo BRICS constituye un factor potencial para promover un orden mundial más equitativo.



El seminario concluyó con un contundente mensaje sobre el fortalecimiento de los lazos del conocimiento, contribuyendo a promover la asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam a un nivel más profundo, eficaz y sostenible en el siglo XXI./.

