Expertos destacan rol de ciencia y tecnología en Vietnam

Singapur, (VNA) La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital serán la “clave” para que Vietnam y la región avancen juntos hacia un futuro próspero, estable y sostenible.



El profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, en la entrevista. (Fuente: VNA)



Al implementar la Resolución No. 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacionales, Vietnam ha impulsado durante este año la cooperación en materia de investigación, ha eliminado cuellos de botella y crea condiciones favorables y un entorno transparente para la investigación y la innovación.



Las primeras etapas de implementación han mostrado un cambio en la inversión y la cooperación en investigación, con el objetivo de transformar el conocimiento en valor económico concreto. Sin embargo, según los expertos, el camino para lograr este objetivo sigue siendo difícil y requiere una firme determinación política a todos los niveles.



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Singapur, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, comentó que la Resolución 57 tiene diversos puntos destacados y ya se observan resultados notables como establecer un marco de políticas unificado y una visión innovadora para la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital y determinar que este campo es el principal motor de crecimiento.



Sin embargo, existe algunas cuestiones que necesitan más atención en la implementación de la Resolución 57 en el futuro, como los mecanismos de coordinación estratégica de "ventanilla única - una responsabilidad" y de finanzas para promover aún más la innovación y reducir la lista de prioridades.



La Resolución 57 es muy decisiva y va por buen camino, pero para crear un verdadero avance en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, Vietnam necesita pasar de "ampliar la lista" a "concentrar recursos - fuerte coordinación - desarrollar capacidades centrales - evaluar el impacto", recomendó.



Mientras tanto, el profesor asociado, doctor Duong Minh Hai de la Universidad Nacional de Singapur consideró que la Resolución 57 no es solo un documento guía, sino que para aquellos directamente involucrados en la ciencia, se ve como una "clave" para resolver los cuellos de botella inherentes a las actividades científicas y tecnológicas en el pasado. Como una de las ventajas de la Resolución mencionó que esta contempla la contabilidad de riesgos como parte esencial de la innovación, lo que permite a los científicos aventurarse en temas completos.



Esto ha dado lugar al modelo piloto Sandbox, que permite probar en condiciones controladas ciertos mecanismos legales relacionados con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), blockchain y fintech, detalló.



Otro contraste sorprendente entre 2025 y períodos anteriores es el cambio de una inversión generalizada y diversificada en múltiples sectores a una inversión concentrada y en profundidad en áreas de máxima prioridad, como la tecnología de semiconductores, la IA, la transformación digital y la tecnología verde, precisó.



También se refirió a los desafíos que Vietnam debe superar para lograr avances, especialmente el problema de los recursos humanos de alta calidad; la vinculación entre instituto, universidad y empresa y los cuellos de botella legales en la valoración de los activos de propiedad intelectual con cargo al presupuesto estatal que están provocando dificultades importantes en la transferencia de tecnología.



Con el fin de hacer realidad su aspiración de convertirse en un eslabón indispensable en el mapa mundial, Vietnam necesita emprender una "doble revolución", avanzando fuertemente en término de instituciones internas, eliminando así la mentalidad gerencial y pasando hacia la coordinación y un enfoque constructivo, y al mismo tiempo redefiniendo su pensamiento de diplomacia tecnológica para contribuir de manera proactiva y directa a los esfuerzos comunes de la humanidad.