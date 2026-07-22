Expertos destacan avances de la medicina vietnamita tras 40 años de Renovación

La unidad de cuidados intensivos del Hospital General Duc Giang aplica continuamente técnicas especializadas avanzadas para mejorar el tratamiento de los pacientes en estado crítico. Foto: Minh Quyet - VNA

La medicina vietnamita no solo reafirma su posición a través de una serie de logros tecnológicos, investigaciones y aplicaciones clínicas, sino que también está creando de forma proactiva transformaciones integrales para elevar la calidad de la atención médica y proteger la salud del pueblo en la nueva era, según expertos e intelectuales de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología (Vusta).



Al hacer balance de los últimos 40 años de Doi Moi (Renovación), Nguyen Huy Quang, jefe del Comité de Consultoría, Crítica y Peritaje Social de la Asociación Médica de Vietnam (dependiente de Vusta) y exdirector del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, destacó que la medicina vietnamita ha dado un salto cualitativo, situando el nivel de los servicios sanitarios a la altura de los países más avanzados de la región y alcanzando progresivamente estándares internacionales.



Para continuar con este avance, el especialista consideró que el sector debe enfocarse en estrategias prioritarias como la renovación de la financiación sanitaria, la diversificación de los paquetes de seguros de salud complementarios y el estudio para la creación de un fondo de reaseguro que apoye a pacientes con enfermedades graves.



Asimismo, enfatizó la importancia de redirigir recursos hacia la atención primaria, impulsar el modelo de médico de familia y priorizar la inversión en infraestructura y equipamiento para los puestos de salud comunales y de barrio con el fin de descongestionar los hospitales de mayor nivel.



En materia de gestión digital, Vietnam requiere interconectar sus datos sanitarios, implementar de forma uniforme el historial clínico electrónico a escala nacional, y promover la telemedicina, las interconsultas en línea y el pago electrónico de seguros para consolidar el modelo de hospital inteligente.



A su vez, se debe profesionalizar al personal administrativo y desarrollar polos industriales para la producción de materias primas farmacéuticas, medicamentos innovadores y equipos médicos, garantizando así la autonomía de la cadena de suministro.



Según Tran Huy Thong, director del Centro de Investigación, Consultoría y Apoyo a la Salud Comunitaria (perteneciente a Vusta), las organizaciones adscritas a Vusta se han convertido en un componente esencial del sistema sanitario vietnamita, ya que contribuyen a cubrir las brechas de atención en los grupos vulnerables, evaluar políticas públicas y promover la salud digital.



El Centro ha implementado con éxito dos modelos representativos de salud comunitaria. El primero, la "Red de consejeros de pares", orientado a enfermedades como el VIH/SIDA y la tuberculosis, capacita a personas que han padecido la afección para actuar como consejeros, lo que ayuda a reducir el estigma y mejorar la efectividad del tratamiento a bajo costo. El segundo, el "Club de ayuda mutua", aplicado a enfermos crónicos y adultos mayores, fomenta el apoyo recíproco para el autocuidado de la salud directamente en la comunidad.



Para movilizar recursos de la sociedad hacia la atención primaria, Huy Thong propone ampliar la cobertura del seguro médico hacia los servicios de atención básica, la gestión de enfermedades crónicas y la telemedicina prestados por instituciones no gubernamentales; pasar a un esquema de contratación de servicios de salud comunitaria con organizaciones sociales y privadas; y establecer políticas de incentivo y protección para el personal voluntario y los agentes sanitarios comunitarios.



Finalmente, el experto sugirió la integración de los datos sanitarios nacionales y la creación de un portal de conexión abierto que incorpore la información de salud recabada por entidades privadas en la Libreta Digital de Salud en la plataforma VNeID y en el Historial Clínico Electrónico, configurando así un ecosistema de salud digital coherente y unificado./.