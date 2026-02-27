Expertos británicos destacan perspectivas del centro financiero internacional de Vietnam

Christine Le, directora general de Eastern Horizon Wealth Management, presidenta de la Asociación de Finanzas e Inversiones de Vietnam en el Reino Unido y miembro honoraria de la Asociación de Finanzas Personales del Reino Unido Foto: VNA

Un Centro Financiero Internacional (IFC) no es solo un punto de convergencia de bancos o fondos de inversión, sino también un escenario geoeconómico donde se forjan la credibilidad e influencia nacionales. Vietnam se encuentra ante la oportunidad estratégica para aprovechar esta plataforma y elevar su posición en el panorama financiero regional y global.



Durante una entrevista concedida a corresponsales de la VNA en Londres, en el marco del seminario “Dando forma al futuro: Impuestos, Planificación Patrimonial e Inteligencia Artificial" celebrado el 26 de febrero, expertos internacionales compartieron análisis profundos sobre las perspectivas, la estructura de desarrollo y los desafíos que enfrenta Vietnam en este camino.



Para Vietnam, un IFC no solo busca atraer capital, sino que representa la transición de "receptor de capital" a "asignador de capital". Es una actualización de posición en la cadena de valor financiera global, y esa es la esencia del poder blando financiero, explicó.

Análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que el país que controla la infraestructura financiera, desde sistemas de pago, mecanismos de valoración de activos hasta procesos de solución de disputas, tendrá la capacidad de moldear los estándares del mercado. Cuando las transacciones internacionales operan bajo reglas establecidas por uno mismo, esa nación no solo genera ingresos por servicios relacionados, sino que también expande su influencia política.



En la competencia por atraer flujos de capital, muchos países aún se centran en incentivos fiscales, pero la experiencia internacional demuestra que los impuestos pueden atraer capital rápidamente, pero las instituciones son las que retienen el capital a largo plazo. Según encuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los inversores institucionales valoran más la previsibilidad de las políticas y la protección de los derechos de propiedad que los meros incentivos fiscales.



Los fondos de pensiones, de seguros y soberanos de inversión, flujos de capital a largo plazo, no buscan el lugar más barato, sino más seguro y transparente. Los impuestos son una herramienta de competencia, pero el Estado de derecho es el cimiento. Sin bases sólidas, los incentivos solo generan flujos de capital a corto plazo y fácilmente reversibles, afirmó Christine Le.



En resumen, construir un centro financiero sostenible no puede basarse únicamente en incentivos fiscales. El valor central de los centros financieros exitosos reside en instituciones sólidas, un Estado de derecho firme, infraestructura de mercado estandarizada y recursos humanos de alta calidad. Los impuestos pueden ser un catalizador, pero no pueden ser la estrategia central.



Mientras el Estado de derecho y las instituciones son la base para retener flujos de capital a largo plazo, la capacidad para aprovechar datos e inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en un factor determinante de la competitividad de los centros financieros.



El director ejecutivo y fundador de la compañía Your Crypto Coach, Alan Sellers, señaló que en la era de la IA, un centro financiero es tanto un espacio geográfico como un espacio de datos, pero su competitividad está cada vez más determinada por el poder de los datos, no por horizontes de hormigón y acero. La IA, los pagos digitales, la infraestructura de computación en la nube y el análisis de riesgos en tiempo real están transformando los centros financieros en plataformas de procesamiento de información. Sin embargo, la tecnología solo puede aumentar la eficiencia, no puede reemplazar la confianza.



Sellers advirtió que un nuevo centro financiero puede ciertamente “tomar atajos” en infraestructura digital, por ejemplo mediante integración digital o mecanismos de supervisión inteligente, pero no puede omitir las capas fundamentales de confianza institucional. La tecnología puede acortar el tiempo de desarrollo, pero son las instituciones las que garantizan la sostenibilidad a largo plazo.



En cuanto a cómo la IA cambiará la estructura laboral de los centros financieros, Sellers opinó que la IA no eliminará empleos en el sector financiero, sino que los elevará. Los trabajos repetitivos y de procesamiento de procedimientos se automatizarán cada vez más. Simultáneamente, aumentará la demanda de expertos en ciencia de datos, gobernanza de IA, ciberseguridad, análisis de políticas y diseño de estructuras financieras complejas.



La estructura laboral se desplazará del “procesamiento de transacciones” a la “supervisión de sistemas”, del trabajo operativo a la gestión de riesgos estratégicos. A largo plazo, la competitividad de un centro financiero dependerá cada vez menos del tamaño de su fuerza laboral y más de la calidad de sus recursos humanos y su capacidad de digitalización. El mayor beneficio de la IA es permitir que los equipos profesionales se concentren en servicios que crean valor agregado para los clientes.



Sobre la capacidad de Vietnam para posicionar su IFC como un puente entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)-Asia Oriental-Occidente, Christine Le enfatizó que el país necesita reunir tres pilares clave: un marco legal compatible con estándares internacionales, infraestructura de pagos y mercados de capital interconectados regionalmente, y un entorno político estable y predecible a largo plazo.



Cuando estas condiciones se establezcan de manera sincronizada, Vietnam no solo atraerá flujos de capital, sino que también podría convertirse en un centro de tránsito de capital en áreas como financiación de cadenas de suministro, finanzas verdes y fintech transfronteriza, precisó./.