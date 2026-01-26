Experto vietnamita en Australia destaca visión de desarrollo del XIV Congreso del PCV

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) concluyó con gran éxito, destacándose por reafirmar la estabilidad política, la unidad y la coherencia en la orientación del desarrollo.

El profesor Nghiem Duc Long. Fuente: VNA

Así lo afirmó el profesor Nghiem Duc Long, director del Centro de Medio Ambiente y Agua de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS) y presidente de la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Australia (VASEA), en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

En un contexto internacional marcado por la volatilidad y la imprevisibilidad geopolítica y económica, los mensajes sobre estabilidad, unidad y visión a largo plazo transmitidos por el XIV Congreso constituyen una base importante para el desarrollo sostenible del país en la próxima etapa, puntualizó el experto.

Según Duc Long, uno de los aspectos más destacados del XIV Congreso del PCV es la reafirmación del enfoque de desarrollo centrado en las personas, no solo a nivel de orientación, sino también mediante programas de acción concretos, con prioridad para la educación y el desarrollo de los recursos humanos, y con la ciencia, la tecnología y la innovación consideradas motores clave del crecimiento económico en la nueva etapa.

Al valorar positivamente los objetivos específicos establecidos en materia de salud, protección del medio ambiente y equidad social, el académico señaló que estas orientaciones reflejan una visión de desarrollo integral, orientada no solo al crecimiento económico, sino también a la mejora de la calidad de vida, la garantía del bienestar social y la creación de oportunidades equitativas para todos los ciudadanos. Si se aplican de manera coherente y efectiva, Vietnam podrá aprovechar mejor las nuevas oportunidades de desarrollo, aseguró.

Tras expresar su confianza en que el país abrirá importantes perspectivas de crecimiento en el futuro próximo, el profesor consideró que el objetivo de alcanzar tasas de crecimiento económico de dos dígitos, planteado por el Partido, es ambicioso en el actual contexto internacional, pero viable para Vietnam, gracias a la estabilidad política, una fuerza laboral joven, cualificada y con aspiraciones, así como a los avances en la reforma institucional, la simplificación de los procedimientos administrativos y la mejora del entorno de inversión.

No obstante, también advirtió que un crecimiento económico acelerado, si no se gestiona adecuadamente, podría conllevar el riesgo de sacrificar el medio ambiente en favor de beneficios a corto plazo. Por ello, subrayó la necesidad de garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano con la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos. A su juicio, la calidad de vida no se mide únicamente por los ingresos, sino también por las condiciones de vida, un entorno saludable, los valores culturales y la equidad social, sin dejar a nadie atrás.

Como intelectual vietnamita residente en Australia, Duc Long manifestó su deseo de contribuir de manera práctica y duradera al desarrollo de su país de origen mediante el intercambio de conocimientos, experiencia y redes de cooperación. Asimismo, enfatizó el deseo de que la asociación estratégica entre Vietnam y Australia continúe fortaleciéndose y profundizándose, creando mayores oportunidades para que los científicos e intelectuales participen en la transferencia de conocimientos y en la ejecución de proyectos alineados con las prioridades de desarrollo del país indochino.

En su calidad de presidente de VASEA, el profesor afirmó que la asociación siempre mantiene un fuerte compromiso con Vietnam y aspira a acompañar al país mediante acciones concretas. En el futuro, VASEA seguirá promoviendo proyectos clave, como el desarrollo del software VietNEST para la enseñanza del idioma vietnamita, programas de suministro de agua potable en zonas remotas, iniciativas de economía verde y circular, y el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los socios nacionales, reafirmando así su papel como un puente confiable entre los intelectuales vietnamitas en Australia y la tierra natal./.