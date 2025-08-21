Experto ruso destaca acierto de decisiones del PCV para el desarrollo del país

Moscú (VNA)- Durante los últimos 80 años, el Partido Comunista de Vietnam (PCV) siempre ha tomado decisiones acertadas para guiar el desarrollo del país a lo largo de diferentes etapas, sin permitir que los intereses externos prevalezcan sobre los de la nación.



Muchas calles de Hanoi decoradas con banderas nacionales. (Fuente: VNA)



Así lo observó el profesor Andrey Vassoevych, director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Pedagógica Nacional Herzen de Rusia, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 – 2025)



El profesor Vassoevych subrayó que el pueblo vietnamita tuvo la suerte de contar con un líder como el Presidente Ho Chi Minh, un político visionario que eligió el momento exacto para proclamar la independencia del país, en el mismo día en que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Este acto subraya la grandeza de Ho Chi Minh como líder.

Según el experto, otro aspecto grandioso relacionado con el líder de la Revolución de Agosto fue el contenido de la Declaración de Independencia, que el Presidente Ho Chi Minh leyó en la histórica Plaza Ba Dinh, en la cual citó y heredó valores ideológicos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.



En ese momento, Ho Chi Minh comprendió perfectamente que, tras la derrota de Japón y la caída del sistema feudal, Vietnam, aún un joven Estado, tendría que enfrentarse a muchos enemigos externos. Por eso, redactó la Declaración de Independencia como una "arma ideológica" para el pueblo vietnamita, para luchar contra futuros enemigos.



Su visión de futuro fue confirmada por los acontecimientos posteriores a 1945, cuando Vietnam enfrentó numerosas dificultades y tuvo que recurrir al apoyo de China y la Unión Soviética, valoró Vassoevych.



En cuanto a la política de Renovación adoptada por el PCV en 1986, el profesor Vassoevych señaló que fue una respuesta acertada ante los grandes cambios de la época, la cual permitió al país un desarrollo fuerte, convirtiéndose en una economía impresionante no solo en la región, sino a nivel mundial.



Según el profesor, aunque Vietnam ha logrado muchos éxitos, este proceso también tiene aspectos negativos que deben ser corregidos, como la corrupción. Consciente de esto, el PCV ha llevado a cabo una lucha decidida contra la corrupción, y actualmente el secretario general del PCV, To Lam, está liderando esta lucha con gran éxito.



El director del Instituto de Estudios Orientales también destacó que el PCV ha tomado decisiones muy acertadas en el nuevo periodo histórico, la era de ascenso de la nación.



Pilares como la ciencia y la tecnología, la reforma institucional, el fomento del desarrollo de la economía privada y la integración internacional sin duda llevarán a la economía del país hacia el éxito, aseveró.



El profesor Vassoevych agregó que las áreas de la ciencia y la tecnología, así como la transformación digital, serán herramientas clave en la lucha contra la corrupción y otros problemas negativos en el desarrollo económico y social. El uso efectivo de estas herramientas permitirá a Vietnam lograr un crecimiento económico fuerte y sostenible./.