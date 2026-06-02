Experto malasio destaca papel de Vietnam en promoción de paz, estabilidad y desarrollo de la ASEAN

Kuala Lumpur (VNA) - La reciente gira del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, por Tailandia, Singapur y Filipinas refleja la creciente proyección de Hanoi como un actor activo en la promoción de la cooperación, la conectividad y el desarrollo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad estratégica de la Universidad de Malaya.





Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad estratégica de la Universidad de Malaya. (Foto: VNA)



De acuerdo con el especialista, la visita a Tailandia coincidió con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y se produjo después de la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025.



Como dos de las economías más importantes de la ASEAN, Vietnam y Tailandia avanzan hacia una mayor integración regional mediante la ampliación de la cooperación en turismo, logística, seguridad alimentaria, energía, crecimiento verde e inversión privada. En este contexto, el Foro Empresarial Vietnam-Tailandia, que reunió a cerca de 700 compañías de ambos países, evidenció el impulso que está cobrando la colaboración económica bilateral.



En Singapur, la atención se centró en la participación de To Lam en la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La, donde pronunció el discurso principal del evento. La visita tuvo lugar poco después de que Hanoi y Singapur elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral y estuvo acompañada por la firma de diversos acuerdos en áreas como tecnología, educación, administración pública, cooperación judicial y fortalecimiento de las cadenas de suministro.



Según Collins Chong Yew Keat, Singapur se consolida no solo como uno de los principales inversores en Vietnam, sino también como un socio de referencia para el desarrollo de sectores clave como la gobernanza digital, la manufactura avanzada, las finanzas, las energías limpias y la innovación.



Durante su intervención en el Diálogo Shangri-La, To Lam advirtió sobre tres desafíos globales interrelacionados: la crisis del orden internacional, la crisis de los modelos de desarrollo y la crisis de confianza estratégica.

Asimismo, abogó por un mayor respeto al derecho internacional, el impulso de un desarrollo inclusivo y el fortalecimiento del diálogo. Para el analista malasio, estos planteamientos contribuyen a reforzar la posición diplomática de Vietnam y ponen de manifiesto su disposición a participar activamente en el debate sobre cuestiones regionales como la seguridad marítima, el orden regional y el papel de las grandes potencias.



En Filipinas, la gira dejó los resultados más significativos en materia de seguridad. La emisión de una Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica Reforzada entre Vietnam y Filipinas marcó un avance de especial relevancia, señaló el experto, quien destacó que Vietnam es actualmente el único socio estratégico de Filipinas dentro de la ASEAN.



La visita fortaleció además la cooperación en seguridad marítima entre ambos países, que comparten intereses en el Mar del Este, y reafirmó la importancia de Manila dentro de la arquitectura regional de cooperación y seguridad marítima.



En términos generales, Collins Chong Yew Keat consideró que las visitas contribuyeron a fortalecer la confianza política entre los Estados miembros de la ASEAN, impulsar la cooperación regional y consolidar el papel central del bloque en la gestión de los asuntos regionales.



Asimismo, reafirmaron el compromiso de Vietnam con los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados, la resolución pacífica de controversias y la promoción del diálogo como vía para garantizar la estabilidad y el desarrollo.



El experto subrayó además que la gira abre nuevas oportunidades de colaboración entre Vietnam y sus socios regionales en ámbitos como el crecimiento verde, la agricultura, la energía, el turismo, la tecnología, la innovación, las finanzas y la conectividad de las cadenas de suministro, sectores llamados a impulsar un crecimiento más equilibrado y sostenible para la ASEAN.



Finalmente, señaló que, en un contexto marcado por crecientes desafíos geopolíticos, económicos y de seguridad, las visitas de To Lam a Tailandia, Singapur y Filipinas transmiten un mensaje claro: Vietnam está decidido a seguir desempeñando un papel proactivo, responsable y constructivo en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la ASEAN./.