Experto: La filosofía de desarrollo de Vietnam se consolida en escena internacional

El profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew (Fuente: VNA)

El discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el 23.º Diálogo Shangri-La ha suscitado una amplia atención gracias a sus valoraciones francas sobre la realidad actual, las causas de las crisis y las soluciones con visión y alta responsabilidad.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, afirmó que “la filosofía de desarrollo de Vietnam se está reafirmando gradualmente”.



Según el profesor, el mundo atraviesa una etapa de profundas transformaciones tecnológicas, geopolíticas y geoeconómicas. Aunque los vestigios de la Guerra Fría aún persisten, nuevas tendencias como la inteligencia artificial (IA), la transición verde y la exploración espacial están impulsando una cooperación más sustancial entre los países.



A su juicio, el antiguo modelo de confrontación está cambiando gradualmente, a medida que las partes toman conciencia del costo de los conflictos y buscan soluciones beneficiosas para todos.



El académico señaló que la filosofía de desarrollo de Vietnam recibe cada vez mayor reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Esta es también una de las razones por las que el secretario general y presidente To Lam fue invitado a intervenir en el Diálogo Shangri-La de este año.



Consideró que es necesario seguir reflexionando sobre el principio de respeto al Estado de derecho internacional, especialmente en un contexto en el que algunas grandes potencias tienden a pasar por alto las normas comunes para salvaguardar sus propios intereses de seguridad.



Los países, especialmente los de menor tamaño, deben centrarse en fortalecer su capacidad para generar valor tanto para sí mismos como para la comunidad internacional, contribuyendo así a la construcción de un ecosistema global más estable y sostenible, apuntó.



Al evaluar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, sostuvo que el Estado debe concentrarse en proteger a los trabajadores más que a los puestos de trabajo.



Lo fundamental es promover la transformación de la estructura económica hacia sectores de mayor valor agregado, mejorar las competencias profesionales, fomentar el aprendizaje permanente y ayudar a las nuevas generaciones a dominar las tecnologías de IA, enfatizó.



Asimismo, destacó la necesidad de establecer mecanismos que permitan aprovechar eficazmente los beneficios de esta tecnología y garantizar que la población participe de los frutos del progreso tecnológico.



En relación con la crisis de confianza estratégica, el profesor Vu Minh Khuong opinó que se debe en parte a la actual falta de normas claras en el diálogo y a su susceptibilidad al cambio, lo que dificulta la consecución de resultados.



No obstante, consideró que asociaciones estratégicas sólidas y duraderas, como la existente entre Vietnam y Singapur, pueden convertirse en modelos de cooperación internacional para el futuro.



También advirtió que la proliferación de noticias falsas y la guerra informativa están erosionando la confianza tanto entre los Estados como entre los ciudadanos y sus gobiernos. Para hacer frente a este fenómeno, subrayó la importancia de reforzar la verificación de la información, elevar la conciencia social y establecer mecanismos permanentes de intercambio y evaluación que contribuyan a fortalecer la confianza mutua.



Según el profesor, la confianza estratégica debe sustentarse en tres elementos fundamentales: compartir una visión común del futuro, generar beneficios mutuos y mantener mecanismos eficaces de conexión e intercambio de información. Destacó que Vietnam debe seguir promoviendo un espíritu proactivo y ampliar sus relaciones de amistad y cooperación con otros países para sentar las bases de un desarrollo y una prosperidad en el futuro./.