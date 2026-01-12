Experto israelí destaca el liderazgo del PCV como clave de la estabilidad y desarrollo de Vietnam

Assaf Talgam, historiador y periodista de Zo HaDerekh, el periódico oficial del Partido Comunista de Israel. (Fuente: VNA)

A pocos días del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Assaf Talgam, historiador y periodista de Zo HaDerekh, el periódico oficial del Partido Comunista de Israel, compartió su visión sobre el papel de liderazgo del PCV, la relevancia del próximo congreso y los retos y oportunidades que enfrenta Vietnam en un contexto regional y global cada vez más complejo.



El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) es un evento político clave para el desarrollo del país en una nueva fase, afirmó Assaf Talgam y señaló que desde un enfoque histórico y comparativo, el papel del PCV ha sido central para garantizar la estabilidad política y un desarrollo sostenido en Vietnam.



En un mundo de cambios profundos, destacó que el Partido ha sabido mantener una dirección clara y adaptarse de manera eficiente a las transformaciones nacionales e internacionales.



El experto señaló que la capacidad del PCV para guiar al país desde la independencia y la reconstrucción posterior a la guerra, hasta la transformación económica actual, se basa en una sólida base social y una visión estratégica clara. Además, destacó la habilidad del Partido para movilizar fuerzas populares en momentos clave y ajustar prioridades estratégicas ante cambios rápidos.



Talgam consideró que el proceso de Doi Moi (Renovación) refleja un enfoque pragmático de gobernanza, combinando cooperación ideológica con flexibilidad en las políticas públicas, lo que ha contribuido a superar crisis económicas y mantener la estabilidad social en Vietnam.



Sobre los desafíos futuros, señaló que el principal reto para el PCV es fortalecer la participación popular y equilibrar el crecimiento económico con la cohesión social, promoviendo una gobernanza íntegra y el desarrollo de talentos, así como políticas basadas en la ciencia, para consolidar la confianza social y la estabilidad a largo plazo.



Respecto al significado del XIV Congreso, Talgam lo calificó como un ajuste estratégico que posiciona a Vietnam para alcanzar, en 2030, un nivel de desarrollo industrial moderno y un ingreso medio-alto, y proyectar hacia 2045 un desarrollo aún más avanzado. Destacó que la visión de largo plazo y el enfoque en modernización y reformas reflejan el compromiso continuo del PCV con el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh.



En el contexto internacional actual, el analista israelí afirmó que Vietnam enfrenta oportunidades y desafíos, subrayando la importancia de la autonomía estratégica, la construcción de relaciones internacionales equilibradas y el fortalecimiento de instituciones nacionales capaces de cooperar globalmente y resistir presiones externas.



Talgam concluyó que, en un mundo donde los países socialistas y las economías emergentes tienen un papel destacado, Vietnam tiene la oportunidad de impulsar su influencia internacional y promover la justicia global, y que la cooperación entre los Partidos Comunistas de Vietnam e Israel puede resultar beneficiosa para ambas partes./