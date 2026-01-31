Experto indonesio considera el XIV Congreso del Partido un punto de inflexión para Vietnam

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam es considerado un punto de inflexión importante en la orientación política y el desarrollo del país para los próximos cinco años, afirmó Veeramalla Anjaiah, investigador senior del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS).



El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, se presenta ante el Congreso. Foto: VNA



En un artículo publicado en el sitio Eurasia, el experto indonesio opinó que la decisión del Congreso de elegir a To Lam para continuar desempeñando el cargo de Secretario General en el nuevo mandato refleja una opción por la estabilidad y la continuidad en un contexto regional e internacional marcado por múltiples incertidumbres.



El Congreso también completó la estructura de liderazgo con la elección de 200 miembros del Comité Central y 19 miembros del Buró Político, definiendo con claridad la línea de desarrollo para la próxima etapa.



El artículo subraya que el tema central del Congreso refleja las grandes aspiraciones de Vietnam, al destacar la unidad nacional, la autonomía estratégica, el desarrollo rápido y sostenible, y la meta de alcanzar la prosperidad y la felicidad bajo la orientación socialista; al mismo tiempo, contribuye a fortalecer la determinación política de todo el Partido y de la población.



El autor valora el énfasis del Congreso en el principio de que “el pueblo es la raíz”, reafirmando el papel central de la ciudadanía en la estrategia nacional de desarrollo, así como el mensaje de unidad y continuidad dentro del Partido.



En el ámbito económico, se señala que el secretario general To Lam ha planteado objetivos de crecimiento ambiciosos, con una tasa promedio de alrededor del 10% anual para el período 2026–2030, vinculados a la transformación del modelo de crecimiento basada en la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde. No obstante, el autor advierte que el principal desafío radica en mantener un crecimiento sostenible en un contexto geopolítico global cada vez más complejo.



El artículo también destaca que el XIV Congreso ha elevado el papel de las relaciones exteriores, situándola por primera vez al mismo nivel que la defensa y la seguridad, y reafirmando la línea de multilateralización y diversificación de los nexos, con el objetivo de convertir a Vietnam en un socio confiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



Según el experto indonesio, el XIV Congreso Nacional no solo define la hoja de ruta para el desarrollo de los próximos cinco años, sino que también sienta bases sólidas para que Vietnam avance hacia el objetivo de convertirse en un país de ingreso medio-alto en 2030 y de ingreso alto en 2045./.