Experto indonesio califica el XIV Congreso del Partido como punto de inflexión para Vietnam

Yakarta (VNA)- El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) marcó un punto de inflexión clave en la orientación política y el desarrollo del país para los próximos cinco años, según afirmó Veeramalla Anjaiah, investigador sénior del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS), en un reciente artículo publicado en el portal Eurasia.

Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato se presenta ante el Congreso. (Foto: VNA)

El autor indonesio subrayó que la reelección de To Lam como Secretario General del PCV refleja una decisión orientada a garantizar la estabilidad y la continuidad del liderazgo en un contexto regional e internacional complejo. Asimismo, el Congreso eligió a 200 miembros del Comité Central y a 19 integrantes del Buró Político, completando así el nuevo sistema directivo.

El tema central del Congreso fue valorado como una muestra de las grandes aspiraciones de Vietnam, con énfasis en la unidad nacional, la autosuficiencia estratégica, el desarrollo rápido y sostenible, y el objetivo de prosperidad y felicidad bajo la orientación socialista.

Según el autor, el XIV Congreso fortaleció la determinación política del Partido y la voluntad del pueblo, al tiempo que definió claramente la hoja de ruta para el próximo quinquenio. La agenda del evento consolidó la continuidad en el máximo nivel de liderazgo y reforzó el papel rector del Partido en las principales instituciones del sistema político.

El artículo destacó especialmente el énfasis en el lema tradicional “el pueblo es la raíz”, considerado un mensaje político clave para reafirmar el papel central de la ciudadanía en la estrategia de desarrollo nacional. En este sentido, el Secretario General To Lam reiteró su compromiso con los ideales del Partido y priorizó la protección de los intereses nacionales, la independencia y la autosuficiencia.

Asimismo, se citó el reconocimiento del máximo dirigente a las contribuciones del Comité Central del XIII mandato y su llamado a continuar compartiendo experiencias para el desarrollo del país, reflejando los esfuerzos por preservar la unidad y la continuidad dentro del Partido.

En el ámbito económico, el autor señaló que el Secretario General planteó un ambicioso objetivo de crecimiento promedio cercano al 10% anual para el período 2026-2030, junto con la transformación del modelo de desarrollo, pasando de una producción basada en bajos costos a una basada en la innovación y la eficiencia. Este objetivo fue calificado como audaz en un contexto de incertidumbre económica global.

El artículo también destacó que la resolución aprobada en la clausura de la magna cita identificó la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde como pilares del nuevo modelo de desarrollo. Los estrategas del Partido consideran que Vietnam dispone de suficiente margen de políticas, potencial y condiciones para mantener un alto crecimiento. No obstante, el mayor desafío radica en sostener un modelo verdaderamente sostenible en un entorno geopolítico cada vez más influyente en el comercio, la inversión y los flujos tecnológicos.

Respecto a la política exterior, el autor significó que el Congreso reafirmó su papel central en la estrategia nacional. Por primera vez, la diplomacia fue situada al mismo nivel que la defensa y la seguridad, convirtiéndose en una tarea fundamental y permanente del Partido y de todo el sistema político. Esta evolución refleja una visión renovada de la diplomacia al servicio del desarrollo, especialmente en ciencia y tecnología.

En conclusión, el experto consideró que el XIV Congreso constituye un hito histórico, no solo por definir la orientación política y de desarrollo para el próximo lustro, sino también por sentar las bases para que Vietnam alcance el estatus de país de ingresos medianos altos en 2030 y de altos ingresos en 2045./.