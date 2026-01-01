Experto argentino: Vietnam refuerza su capacidad de adaptación en un contexto global volátil

Buenos Aires, (VNA) - Uno de los aspectos más destacados del desempeño de Vietnam en 2025 es el ambicioso objetivo de crecimiento económico cercano al 8%, fijado en un contexto internacional marcado por una elevada conflictividad y volatilidad, afirmó periodista argentino Gastón Fiorda.



El periodista argentino Gastón Fiorda. (Foto: VNA)



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Fiorda, especialista en relaciones internacionales y economía política asiática de la Radio Nacional de Argentina, subrayó que el escenario global actual está atravesado por conflictos, así como por una guerra comercial, lo que vuelve aún más desafiante ese propósito.



En ese marco, Fiorda consideró que Vietnam ha logrado dos avances fundamentales.

Por un lado, destacó la dinámica interna de transformación y cambio que atraviesa el país, un proceso que, según señaló, se inscribe en una línea de reformas iniciada por el Partido Comunista.



En particular, remarcó que en los últimos años se produjeron transformaciones profundas tanto en las estructuras del Estado como en las del Partido, incluyendo la reestructuración de las entidades administrativas, la unificación de distritos y la supresión de estructuras superpuestas entre el Partido y el Estado.



A juicio del especialista argentino, si bien estos cambios pueden generar tensiones en el corto plazo, a largo plazo la sociedad vietnamita comprenderá la magnitud del proceso de transformación en curso y comenzará a percibir sus beneficios.



Al mismo tiempo, Fiorda destacó que Vietnam ha logrado consolidarse internamente gracias a su denominada “estrategia de la diplomacia de bambú”, basada en el fortalecimiento de sus pilares socioeconómicos e industriales y en una alta capacidad de adaptación frente a la volatilidad internacional, sin perder su idiosincrasia ni sus prioridades estratégicas.



En este sentido, señaló que esa combinación de estabilidad interna y flexibilidad externa le otorga a Vietnam una notable capacidad de adaptación a distintos escenarios, tanto internos como externos, lo que permite que los objetivos trazados por el propio Partido no queden a mitad de camino, sino que resulten alcanzables.



En relación con las perspectivas para 2026, Fiorda indicó que las proyecciones apuntan a una ambición de crecimiento cercana a los dos dígitos, lo que calificó como un objetivo de gran magnitud.



Enmarcó esta aspiración en la antesala del próximo Congreso del Partido Comunista de Vietnam, en el que se evaluarán los resultados del XIII Congreso y se delineará la hoja de ruta para los próximos cinco años.



De acuerdo con el experto, Vietnam avanza claramente sobre una trayectoria orientada a consolidarse como un país de ingresos medios-altos, un objetivo que forma parte de sus principios estratégicos.



Si el país logra afianzar la nueva matriz económica e industrial que se encuentra en desarrollo - con mayor valor agregado en sectores clave, avances tecnológicos, expansión de las comunicaciones, desarrollo de la inteligencia artificial y fortalecimiento de la mano de obra calificada-, Vietnam aún se encuentra, en su opinión, lejos de haber alcanzado su techo de crecimiento./.