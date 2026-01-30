Experto argentino destaca gran significado del XIV Congreso del PCV

Tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el analista político argentino Ezequiel Ramoneda evaluó positivamente los principales resultados económicos de Vietnam en 2025 y expresó un sólido optimismo sobre las perspectivas para 2026 y para el próximo período quinquenal.



En el puerto de Cat Lai en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)



En una entrevista concedida a la VNA, el experto argentino subrayó que, en un contexto internacional caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, una mayor competencia estratégica entre las principales potencias y una tendencia a la fragmentación del orden económico mundial, Vietnam logró mantener un crecimiento estable y ampliar sus exportaciones hacia mercados con altos estándares y mayores barreras de entrada.

A su juicio, estos resultados reflejan no solo la resiliencia de la economía vietnamita, sino también la eficacia de las políticas macroeconómicas y de integración internacional implementadas por el Partido y el Estado.



Ramoneda subrayó que la política exterior independiente, autónoma, de multilateralización y diversificación de relaciones ha sido un pilar fundamental para sostener el desempeño económico.



Recordó que, desde las primeras orientaciones de renovación y apertura adoptadas a mediados de la década de 1980, Vietnam ha acumulado una valiosa experiencia para afirmar su presencia internacional, fortalecer su capacidad de maniobra diplomática y mantener equilibrios estratégicos entre los principales centros de poder, sin sacrificar los intereses nacionales.



El especialista consideró que la nación indochina ha sabido posicionarse como un actor orientado a la integración, que no sigue una lógica de alineamientos rígidos ni de aislamiento, sino que promueve activamente el multilateralismo y la cooperación.



El analista político argentino Ezequiel Ramoneda (Fuente: VNA)



Este enfoque, aseguró, ha contribuido tanto a fortalecer la proyección externa del país como a impulsar el crecimiento económico, el comercio exterior y la atracción de inversiones.



Al referirse al significado del XIV Congreso, Ramoneda acotó que este evento constituye un hito importante que reafirma y desarrolla la línea de renovación del Partido, colocando al ser humano en el centro de todas las políticas públicas y tomando al pueblo como base, sujeto y objetivo del desarrollo.



A su juicio, esta orientación estratégica proporciona una base social sólida para la formulación e implementación de políticas económicas, reformas institucionales y estrategias de desarrollo sostenible en los próximos años.



El experto también valoró positivamente los esfuerzos para reformar el aparato administrativo del Estado, mejorar la eficiencia de la gestión pública, racionalizar procedimientos y avanzar en la transformación digital.

Significó que estos cambios responden tanto a la evolución del contexto internacional como a las demandas internas, con el objetivo de elevar la productividad, reducir costos, minimizar el despilfarro y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía y a las empresas.



Sobre las perspectivas para 2026 y para el próximo quinquenio, el analista argentino manifestó su confianza en que Vietnam cuenta con bases sólidas para mantener un crecimiento positivo y avanzar hacia los ambiciosos objetivos fijados por el Partido y el Estado.



Indicó que el establecimiento de metas de crecimiento elevadas refleja la confianza en los recursos nacionales, en la capacidad de gestión macroeconómica y en el potencial del país para aprovechar oportunidades en un entorno internacional complejo e incierto.



Ramoneda concluyó que, con estabilidad política, una orientación estratégica clara y una política exterior equilibrada, Vietnam está bien posicionado para seguir consolidándose como un referente regional en crecimiento, integración y desarrollo, y para desempeñar un papel cada vez más activo y constructivo en los asuntos regionales e internacionales en los próximos años./.