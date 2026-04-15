Expansión territorial: Un impulso clave para crecimiento y diversificación del turismo

Foto de ilustración. Fuente: VNP

La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.



Ampliación del espacio, aumento del valor de la experiencia



Tras la fusión de Ha Giang y Tuyen Quang, la nueva provincia de Tuyen Quang ha formado una estructura turística de múltiples capas, que combina de manera armónica el valor histórico revolucionario, el paisaje ecológico de Na Hang - Lam Binh y la identidad cultural de las zonas altas, como la meseta de rocas de Dong Van y Hoang Su Phi. Esta integración ha dado lugar a un ecosistema turístico rico, que aumenta su atractivo y capacidad para conectar experiencias.