Éxito económico de Vietnam refleja liderazgo acertado del Partido Comunista

Berlín (VNA) - En los últimos años, Vietnam ha logrado un papel económico destacado en el Sudeste Asiático, y este éxito refleja el liderazgo acertado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), según Wulf Gallert, co-jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido de Izquierda de Alemania (Die Linke).

Ciudad Ho Chi Minh es un centro urbano dinámico y moderno. (Foto: VNA)

En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, en vísperas del XIV Congreso Nacional del PCV, Gallert subrayó que se trata de un evento político de especial significación para el país indochino.

En un contexto internacional de constantes cambios, se espera que el Congreso adopte nuevas decisiones políticas, impulse con firmeza el desarrollo económico y fortalezca el trabajo organizativo del país, comentó.

El político alemán destacó que, de cara al futuro, mantener un amplio proceso de debate y escuchar las opiniones de todas las masas populares, en especial de quienes generan valor directo para la sociedad, será clave para que Vietnam alcance éxitos aún mayores.



Al analizar la situación internacional actual, Wulf Gallert expresó su preocupación por los numerosos riesgos globales, desde conflictos armados hasta guerras económicas, que generan un entorno desfavorable para países comprometidos con el libre comercio y las reglas internacionales, como Alemania y Vietnam.



“Fortalecer la cooperación bilateral es esencial para enfrentar estos desafíos, y debemos trabajar juntos por un mundo pacífico y desarrollado, respetando el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, agregó.



Gallert también destacó la larga amistad tradicional entre ambos partidos, cultivada durante décadas, y señaló que las relaciones políticas entre Die Linke y el PCV atraviesan actualmente una etapa muy positiva, con niveles de contacto sin precedentes.

A pesar de la distancia geográfica, subrayó, ambos partidos siempre han encontrado puntos en común para enfrentar los desafíos de la época, y expresó su confianza en que continuarán fortaleciendo sus mecanismos de intercambio, consolidando así una relación amistosa basada en los intereses de sus pueblos./.