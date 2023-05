Existe espacio para impulsar lazos comerciales entre Vietnam y Suecia

Hanoi (VNA) – Suecia es un importante mercado de Europa del Norte para Vietnam, y aún existe mucho potencial para que los dos países continúen expandiendo el comercio bilateral, dijo el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien, al recibir hoy aquí a la embajadora sueca, Ann Måwe.



En la reunión, Hong Dien señaló que las estructuras de exportación de Vietnam y Suecia no compiten entre sí, sino que son complementarias, lo cual es una condición favorable para que las empresas de ambos países mejoren sus asociaciones y diversifiquen las cadenas de suministro, en particular de los productos básicos.



Suecia es un país de altos ingresos con un fuerte poder adquisitivo, como se ve en las exportaciones de Vietnam a la nación europea que superan los mil millones de dólares anuales y siguen creciendo, enfatizó.



Sostuvo que las dificultades y los desafíos globales requieren que los dos países cooperen de manera más fuerte y efectiva, especialmente en comercio e inversión, para responder de manera conjunta y mejorar la resiliencia de cada economía.



En particular, deben optimizar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA), continuó.



Por su parte, Måwe señaló que Suecia, que lidera la innovación y el desarrollo sostenible en Europa del Norte, siempre espera fortalecer los lazos con Vietnam en los campos de la energía y el desarrollo sostenible.



Presentó a Ericsson y Hitachi Energy, dos importantes empresas de energía de Suecia, así como la perspectiva del suministro de soluciones de transición energética de estas firmas para Vietnam.



La embajadora también informó que Swedfund, un financiador de desarrollo del gobierno sueco, está dispuesto a ayudar al país indochino, en particular a la Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN), a recibir patrocinio para desarrollar redes inteligentes.



Hong Dien dijo que implementar el Acuerdo de Asociación para la Transición Energética Justa (JETP) es una de las soluciones importantes para la transición energética en Vietnam.



Sin embargo, la información sobre un paquete de financiación por valor de más de 15,5 mil millones de dólares de los países desarrollados para que Vietnam pase de la generación de energía a base de carbón a la energía limpia sigue sin estar clara. Mientras tanto, necesita una hoja de ruta detallada y mecanismos para hacer realidad los ideales y traducir los compromisos en acción para implementar con éxito el JETP, apuntó.



Vietnam espera que los países desarrollados, incluidas la Unión Europea (UE) y Suecia, elaboren paquetes de financiación concretos para ayudar con su transición energética y pronto emitan una hoja de ruta y los mecanismos necesarios para desembolsar y utilizar eficazmente los fondos de patrocinio, continuó.

Dado que los dos países conmemorarán el 55 aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2024, ambas partes también expresaron su esperanza de aumentar las visitas mutuas de alto nivel y otras actividades para reforzar los lazos en el comercio, la industria y la energía.

Según el Departamento General de Aduanas de Vietnam, el comercio bilateral se aproximó a mil 620 millones de dólares en 2022, un 6,3 por ciento más que el año anterior.

En el primer trimestre de 2023, debido a la escalada de la inflación, los riesgos de recesión global y la menor demanda en la UE, el comercio bidireccional cayó un 16,8 por ciento respecto al año anterior a 331 millones de dólares.

A fines de marzo, Suecia tenía 103 proyectos de inversión válidos por valor de más de 680 millones de dólares en Vietnam, ocupando el puesto 29 entre 143 países y territorios que colocan capitales en la nación del sudeste asiático./.