Exhortan a vietnamitas en el extranjero a preservar la lengua materna

Hanoi (VNA) - Los vietnamitas residentes en el exterior (Viet kieu) deben preservar un amor sagrado hacia la Patria y preservar el idioma nacional, exhortó el jefe del Comité Estatal para Vietnamitas en el Extranjero, Nguyen Trung Kien.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Al intervenir en una gala sobre la lengua materna bajo el tema “El río fluye eternamente, conectando todas las direcciones”, realizada la víspera en Hanoi, Trung Kien mencionó que esta es la tercera edición del evento hasta la fecha, el cual forma parte del Proyecto “Día de Honor a la lengua maternal en la Comunidad Vietnamita en el Extranjero en el período 2023-2030” aprobado por el Primer Ministro en 2022.



La gala pretende honrar la belleza del idioma vietnamita y agradecer a las organizaciones e individuos que han contribuido a difundir cada vez más el amor por la lengua del país de origen, puntualizó.



Resulta además una oportunidad para que los Viet kieu en los cinco continentes se conecten más con su Patria y expresen juntos su amor inquebrantable hacia la tierra natal, reiteró.



La comunidad de residentes coterráneos en el exterior es una parte inseparable del pueblo vietnamita y un recurso valioso que contribuye al desarrollo próspero del país indochino, remarcó.



En la ocasión, el Comité Estatal para Vietnamitas en el Extranjero también realizó el acto de entrega de premios del Concurso “Embajador del idioma vietnamita en el extranjero” en 2025.



El acontecimiento, lanzado en marzo de este año, tuvo como objetivo honrar a las personas que han contribuido a la preservación y difusión del idioma vietnamita, así como de los excelentes valores tradicionales de la cultura nacional./.