Exhortan a apoyo de donantes a favor de pobres y víctimas del Agente Naranja

Hung Yen, Vietnam (VNA) - El ministro vietnamita de Seguridad Pública, general To Lam, llamó a los donantes a continuar uniéndose para construir casas a favor de los pobres y las víctimas del Agente Naranja/dioxina.

Durante el lanzamiento de un programa para dar apoyo habitacional a hogares pobres y víctimas de la sustancia tóxica en la provincia norteña de Hung Yen el 13 de marzo, To Lam subrayó la especial atención del Partido y del Estado a la reducción de la pobreza y la garantía del bienestar social.



Dijo que hasta ahora, su cartera ha construido más de 12 mil casas para los necesitados en todo el país, y agregó que espera que la provincia de Hung Yen trabaje para difundir el espíritu de apoyo mutuo en la comunidad local.



Al llamar a las contribuciones de organizaciones, individuos, empresas y donantes al programa, el presidente del Comité Popular de Hung Yen, Tran Quoc Van, se comprometió a entregar la asistencia a los destinatarios correctos de manera transparente, efectiva y oportuna.



Dijo que en el período 2021-2025, la provincia tiene como objetivo patrocinar a unas dos mil personas pobres que no pueden escapar de la pobreza a un costo de alrededor de 220,52 millones de dólares.



Actualmente, Hung Yen tiene más de siete mil 800 hogares pobres y casi cinco mil 500 víctimas del Agente Naranja, incluidos casi mil hogares que viven en casas dañadas o degradadas, dijo.



También el 13 de marzo, el Departamento de Gestión de Tratamiento y Exámenes Médicos del Ministerio de Salud organizó una conferencia para revisar un proyecto para brindar servicios de atención médica y rehabilitación a las víctimas del tóxico en el período 2018-2022, en la ciudad de Hai Phong y las provincias de Lao Cai, Thai Nguyen, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Nam, Binh Dinh, Dong Thap y Ben Tre.



Hasta la fecha, el proyecto ha cumplido con todos sus objetivos básicos, brindando chequeo de salud a 35 mil 871 víctimas descendientes de la primera generación, al tiempo que realiza exámenes médicos periódicos a los afectados y sus descendientes.



El viceministro de Salud, Tran Van Thuan, pidió a las agencias y localidades relevantes que multipliquen los modelos comunitarios efectivos para brindar servicios de atención médica y rehabilitación a las víctimas y personas con discapacidades, al tiempo que combinan las actividades con otros programas médicos en las localidades./.