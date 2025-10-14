Exhibe Vietnam su compromiso con los derechos humanos en la ONU

Nueva York (VNA)– Una exposición fotográfica titulada “Vietnam – Miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Respeto y Comprensión. Diálogo y Cooperación. Todos los derechos humanos – Para todas las personas” tuvo lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en un momento clave en el que Vietnam busca ser reelegido para este organismo para el período 2026-2028.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, presidió la ceremonia de apertura del evento este lunes, que contó con la presencia de representantes de agencias de la ONU, misiones diplomáticas, organizaciones internacionales y la comunidad vietnamita en los Estados Unidos.



La exhibición presenta más de 50 fotografías artísticas, en su mayoría obras de reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), que capturan la belleza natural, la rica cultura y la vida del pueblo vietnamita.



Las imágenes, que van desde la majestuosa Bahía de Ha Long y los antiguos encantos de Hoi An hasta la vibrante vida moderna en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, cuentan una historia de armonía entre la tradición y la modernidad.



Una parte significativa de las obras se centra en los logros del país en la garantía de los derechos humanos, como la igualdad de género, los derechos de los niños, el acceso a la educación y la salud, el desarrollo de las minorías étnicas y la respuesta al cambio climático, demostrando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



La exposición sirve como una plataforma crucial para promover la imagen de Vietnam como un miembro activo y responsable de la comunidad internacional. Este esfuerzo de diplomacia pública refuerza la campaña del país para su reelección al Consejo de Derechos Humanos y precede a la ceremonia de apertura de firmas de la Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia, que se celebrará en Hanoi a finales de octubre de 2025.

A través de esta muestra, Vietnam transmite su mensaje de compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas, basándose en los principios de diálogo, cooperación, respeto a la soberanía y no interferencia en los asuntos internos.



La actividad forma parte de una serie de eventos culturales organizados por las autoridades vietnamitas con motivo del final de su mandato actual en el Consejo de Derechos Humanos (2023-2025) y de su candidatura para el próximo período./.