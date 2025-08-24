Báo Ảnh Việt Nam

Eventos culturales y artísticos en Hanoi por Día Nacional de Vietnam

Del 12 de agosto al 3 de septiembre, Hanoi fue escenario de una variada y vibrante agenda de actividades culturales, artísticas y exposiciones, organizadas para conmemorar el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional del 2 de septiembre.
