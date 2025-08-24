Eventos culturales y artísticos en Hanoi por Día Nacional de Vietnam
Del 12 de agosto al 3 de septiembre, Hanoi fue escenario de una variada y vibrante agenda de actividades culturales, artísticas y exposiciones, organizadas para conmemorar el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional del 2 de septiembre.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, destacó la trascendencia histórica del 80 aniversario de la independencia de Vietnam, que se conmemora este 2 de septiembre, no solo para el pueblo vietnamita sino también para la humanidad entera.