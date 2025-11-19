Evalúan preparativos para el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado y jefe del Subcomité de Organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión para revisar el avance de los preparativos y las propuestas sobre propaganda y decoración protocolar para la magna cita.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado y jefe del Subcomité de Organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en el evento (Foto: VNA)

En el encuentro con el Comité partidista del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y otras entidades relacionadas, también participaron el viceprimer ministro Mai Van Chinh, junto con representantes de la Oficina del Comité Central del Partido y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas.

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, las tareas asignadas están siendo ejecutadas conforme al calendario previsto, incluidas las propuestas para la decoración y la propaganda visual en saludo al XIV Congreso del Partido.

Tras escuchar los informes y opiniones, Tran Cam Tu destacó la preparación realizada por la cartera, pero subrayó que las exigencias del trabajo son muy elevadas, el tiempo es limitado y se requieren innovaciones tanto técnicas como estéticas.

Señaló la necesidad de continuar implementando estrictamente las conclusiones del Buró Político, el Secretariado y las directrices del secretario general To Lam.

Dio orientaciones específicas sobre la decoración y la propaganda en los espacios clave, entre ellos el interior del auditorio del Centro Nacional de Convenciones -sede del XIV Congreso- y la avenida Thang Long.

Insistió en garantizar la uniformidad, solemnidad y armonía estética, y pidió al Gobierno que instruya al Ministerio para realizar inspecciones en el terreno y perfeccionar las propuestas.

La Oficina del Comité Central del Partido y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas se encargan de evaluar el contenido, la cantidad y las formas de los eslóganes y elementos propagandísticos, garantizando su adecuación a los documentos del Partido.

Al recalcar que el tiempo restante es limitado, Tran Cam Tu instó a todas las entidades implicadas a fortalecer la coordinación para finalizar cuanto antes un plan integral y presentarlo al Buró Político para su consideración y aprobación./.