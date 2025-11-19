Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Evalúan preparativos para el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

El Partido Comunista de Vietnam revisa los avances del XIV Congreso, centrando esfuerzos en propaganda, decoración y coordinación interinstitucional en Hanoi.

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado y jefe del Subcomité de Organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión para revisar el avance de los preparativos y las propuestas sobre propaganda y decoración protocolar para la magna cita.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado y jefe del Subcomité de Organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en el evento (Foto: VNA)

 

En el encuentro con el Comité partidista del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y otras entidades relacionadas, también participaron el viceprimer ministro Mai Van Chinh, junto con representantes de la Oficina del Comité Central del Partido y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas.

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, las tareas asignadas están siendo ejecutadas conforme al calendario previsto, incluidas las propuestas para la decoración y la propaganda visual en saludo al XIV Congreso del Partido.

Tras escuchar los informes y opiniones, Tran Cam Tu destacó la preparación realizada por la cartera, pero subrayó que las exigencias del trabajo son muy elevadas, el tiempo es limitado y se requieren innovaciones tanto técnicas como estéticas.

Señaló la necesidad de continuar implementando estrictamente las conclusiones del Buró Político, el Secretariado y las directrices del secretario general To Lam.

Dio orientaciones específicas sobre la decoración y la propaganda en los espacios clave, entre ellos el interior del auditorio del Centro Nacional de Convenciones -sede del XIV Congreso- y la avenida Thang Long.

Insistió en garantizar la uniformidad, solemnidad y armonía estética, y pidió al Gobierno que instruya al Ministerio para realizar inspecciones en el terreno y perfeccionar las propuestas.

La Oficina del Comité Central del Partido y la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas se encargan de evaluar el contenido, la cantidad y las formas de los eslóganes y elementos propagandísticos, garantizando su adecuación a los documentos del Partido.

Al recalcar que el tiempo restante es limitado, Tran Cam Tu instó a todas las entidades implicadas a fortalecer la coordinación para finalizar cuanto antes un plan integral y presentarlo al Buró Político para su consideración y aprobación./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top