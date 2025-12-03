Moscú, (VNA)- Los estudiantes vietnamitas obtuvieron 6 medallas, incluyendo 3 de plata y similar número de bronce en la edición de la Olimpiada Juvenil Internacional de Ciencia (IJSO-2025), organizada por primera vez en Rusia.

Estudiantes vietnamitas ganan 6 medallas en Olimpiada Juvenil Internacional de Ciencia. (Foto: VNA)





Con este resultado, la delegación de Vietnam ocupó el sexto lugar en el total de 24 países participantes, entre ellos, Rusia, Indonesia, Tailandia, Taiwán (China), India, Hungría, Irak, Qatar, Kazajistán, Colombia y Costa Rica.



Según Vuong Huong Giang, subdirectora del Departamento de Educación y Formación de Hanoi y jefa de la delegación de Vietnam, la edición de este año presentó varios aspectos nuevos. IJSO se celebró por primera vez en Rusia, con el apoyo del presidente Vladimir Putin, y se aplicó un formato de examen innovador que subrayó la interdisciplinariedad y el trabajo práctico.



El examen constó de tres rondas: pruebas de opción múltiple, ejercicios prácticos y ensayos, en los que los estudiantes tuvieron que resolver tareas interdisciplinarias y trabajar en equipo bajo condiciones independientes.



A pesar de las dificultades que enfrentaron los estudiantes vietnamitas en cuanto a la gestión del tiempo y la coordinación en equipo, superaron los desafíos y lograron un desempeño sobresaliente.



Las medallas de plata fueron ganadas por Do Bao Trang, Hoang Khoi Nguyen y Tran Ngoc Hung, mientras que las medallas de bronce fueron obtenidas por Nguyen Dong Quan, Trinh Nguyen Hung y Do Manh Hung.



Aunque no ganaron las medallas más altas, los estudiantes vietnamitas aprendieron valiosas lecciones sobre gestión del tiempo, trabajo en equipo, y aumentaron su confianza en su propio nivel cuando se enfrentaron a competidores de países líderes en el ámbito científico.



La IJSO no solo es una competencia, sino también una ocasión para que los estudiantes se encuentren con los principales científicos y aprendan más sobre la ciencia y la tecnología de Rusia, abriendo oportunidades para futuras colaboraciones científicas internacionales./.