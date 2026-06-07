Estudiantes vietnamitas en Pekín aspiran a contribuir a la amistad Vietnam - China

Panorama del programa. Foto: VNA

La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Pekín organizaron el 6 de junio un programa de homenaje a los graduados de 2026, reafirmando el papel de los jóvenes en la promoción de los intercambios pueblo a pueblo y el fortalecimiento de la amistad Vietnam–China.



En el evento, el presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas, Do Van Thanh, señaló que, tras años de estudio, investigación y adaptación a las diferencias lingüísticas y culturales, los estudiantes vietnamitas han ganado confianza, conocimientos y determinación para contribuir a sus familias, comunidades y país.



Subrayó que sus títulos representan no solo el éxito académico, sino también la resiliencia y la perseverancia en un entorno internacional.



Hoang Mai Dien, primer secretario encargado de educación de la Embajada de Vietnam en China, destacó el fuerte crecimiento de la cooperación educativa entre ambos países, especialmente tras el acuerdo bilateral de educación de 2022.



Señaló que el número de estudiantes vietnamitas en China ha aumentado hasta unos 25.000, más del doble de los 11.299 registrados en 2018, lo que refleja tanto el atractivo de la educación china como la demanda de Vietnam de recursos humanos altamente cualificados.



Añadió que los estudiantes vietnamitas han participado activamente en actividades académicas y comunitarias, actuando como jóvenes embajadores y contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Muchos graduados compartieron experiencias valiosas adquiridas en el dinámico entorno académico y de investigación en China, y expresaron su determinación de regresar a Vietnam para contribuir a la educación, la innovación y el desarrollo nacional.



El programa destacó las aspiraciones de los jóvenes vietnamitas de adquirir conocimientos avanzados, mejorar la integración internacional y servir a su país, al tiempo que continúan actuando como puentes de amistad que contribuyen a la asociación de cooperación estratégica integral Vietnam–China en la nueva etapa./.