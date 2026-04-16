Estudiantes vietnamitas en Guangxi actúan como puente para fomentar lazos bilaterales

Jóvenes vietnamitas en China dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa en el aeropuerto internacional de Beijing. Foto: VNA

Jóvenes vietnamitas en China dan la bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa en el aeropuerto internacional de Beijing. Foto: VNA

En la Universidad Normal de Guangxi, las actividades de formación, estudio e intercambio de los estudiantes vietnamitas se desarrollan de manera dinámica, contribuyendo a impulsar la conectividad educativa y a reforzar el entendimiento mutuo entre los pueblos de Vietnam y China.



En las clases de la especialidad de enseñanza internacional del idioma chino, los estudiantes vietnamitas participan activamente en debates, investigaciones y utilizan el chino como herramienta académica. Muchos no solo siguen programas de formación especializada, sino que también definen de forma proactiva sus orientaciones profesionales vinculadas a la cooperación entre ambos países.



La doctoranda Nguyen Thi Phuong, de la especialidad de teoría del currículo y enseñanza, señaló que se centra en el estudio del idioma chino para ampliar su acceso al campo de la medicina tradicional china, al tiempo que aspira a desarrollar su especialización en la enseñanza del idioma. Según explicó, el dominio de la lengua facilitará a los investigadores vietnamitas fortalecer los intercambios académicos con China.



De acuerdo con Yang Feng, secretario del Comité del Partido de la Academia de Educación Internacional de la Universidad, desde la década de 1990 hasta finales de 2025 la institución ha formado a más de 5.000 estudiantes vietnamitas. Estos egresados trabajan actualmente en diversos ámbitos como política, economía, educación y cultura, y constituyen una fuerza clave para promover las relaciones Vietnam–China. En la actualidad, la universidad ha establecido vínculos de cooperación con más de 20 instituciones de educación superior en Vietnam.



Además de sus estudios, los estudiantes vietnamitas participan activamente en actividades extracurriculares, incluida la labor de guía en el Museo de las Escuelas de Vietnam, ubicado en el campus.



El estudiante Nguyen Quy Hao indicó que se prepara para asumir el papel de guía con el objetivo de presentar a amigos internacionales la historia de los intercambios educativos entre ambos países y difundir los valores de la amistad Vietnam–China.



El Museo de las Escuelas de Vietnam, inaugurado en mayo de 2010 en la Universidad, es reconocido como el único en el mundo que conserva y exhibe la historia de estudio y vida de los estudiantes vietnamitas en el extranjero. En 2025, recibió 163 delegaciones nacionales e internacionales, con más de 3.800 visitantes, incluidos 48 grupos de alto nivel provenientes de Vietnam con más de 1.500 participantes.



Por su parte, Ngo Hue Quan, docente vietnamita con casi 20 años a cargo de la gestión de estudiantes vietnamitas en la institución, informó que en los últimos años la universidad ha llevado a cabo actividades de admisión en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, además de desarrollar programas conjuntos de licenciatura en lengua china bajo el modelo “2+2”.



Estas iniciativas, afirmó, contribuyen a fortalecer los lazos de intercambio educativo entre los pueblos de ambos países.



A su vez, He Zubin, secretario del Comité partidista de la Universidad Normal de Guangxi, subrayó que la institución continuará desempeñando su papel como puente, heredando la amistad tradicional Vietnam–China, promoviendo la cooperación educativa y los intercambios culturales, con miras a construir un modelo representativo de colaboración en cultura y educación, y contribuir al fortalecimiento de la amistad bilateral en la nueva etapa, así como a la construcción de una comunidad de futuro compartido de importancia estratégica entre ambos países./.