Estudiantes de Hanoi ganan medallas en la Olimpiada Internacional de Ciencia Juvenil

Hanoi (VNA) - Todos los 6 estudiantes de Hanoi que representaron a Vietnam en la Olimpiada Internacional de Ciencia Juvenil 2025, celebrada en Rusia, lograron medallas, incluidas 3 de plata y 3 de bronce, informó el Departamento municipal de Educación y Formación.

Delegación vietnamita en la Olimpiada Internacional de Ciencia Juvenil (Foto: VNA)

Los estudiantes provienen de la Escuela Secundaria Especializada Hanoi - Amsterdam.

La Olimpiada Internacional de Ciencia Juvenil 2025 se desarrolla del 23 de noviembre al 3 de diciembre en Rusia, y cuenta con la participación de 122 estudiantes de 24 países y territorios.

Esta competencia, dirigida a jóvenes menores de 15 años, se organiza de forma rotativa por los Ministerios de Educación de distintos países. Su objetivo es motivar a los estudiantes a acercarse a los conocimientos científicos prácticos, promover la cooperación educativa internacional y ofrecer oportunidades de intercambio cultural entre los participantes y sus docentes.

A lo largo de los años, el Departamento de Educación y Formación de Hanoi ha recibido la confianza tanto del Ministerio de Educación y Formación de Vietnam como del Comité Popular de la capital para seleccionar y preparar a los equipos de estudiantes que participan en esta importante competencia. Esto ha ayudado a fortalecer la reputación de la educación de élite de Vietnam en el ámbito internacional./.