Estrenarán Cuba y Vietnam documental “Semillas de Felicidad”

La Habana (VNA)- El Canal Caribe, canal cubano de noticias y VTV 1, la televisión vietnamita, estrenarán la producción audiovisual “Semillas de Felicidad” que recoge historias de vida de vietnamitas y cubanos que se han hermanado en Los Palacios, Pinar del Río, en la siembra del arroz, con motivo del aniversario 80 del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



Los niños juegan en un arrozal recién cosechado en el municipio de Los Palacios, provincia cubana de Pinar del Río (Foto: VNA)

El largometraje de VTV de una hora de duración se transmitirá en simultáneo en ambos países en conmemoración de la fecha patria vietnamita el 2 de septiembre a las 8:10 pm en Vietnam a través de VTV 1, y a las 9:10 am en Cuba en el Canal Caribe.

El documental recrea el trabajo en Cuba de un grupo de expertos agrícolas vietnamitas, quienes aportan en Los Palacios sus experiencias en la siembra de variedades especiales de arroz, incluido la semilla CT16.

Según el periódico electrónico Cubadebate, con el apoyo del Instituto de Información y Comunicación Social, así como del Ministerio de la Agricultura y la Embajada de Vietnam en La Habana, el largometraje vietnamita testimonia la hermandad entre cubanos y vietnamitas, pueblos que han estado justos, codo a codo, en momentos difíciles.

A través de la historia de los granos de arroz, la película muestra a Vietnam no sólo como el principal país exportador de arroz del mundo, sino también como una nación dispuesta a compartir conocimientos y experiencias, desde la solidaridad, en función de la soberanía alimentaria de Cuba y la construcción de una nación próspera y sostenible.

El director del Centro de Televisión de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, Tu Luong, quien participó de la realización de “Semillas de Felicidad”, afirmó que la transmisión de este especial de VTV es aún más significativa cuando los valores de independencia, libertad y felicidad que Vietnam ganó hace 80 años, aún irradian al mundo.

Con su narrativa cinematográfica directa y sentida, junto con una elaborada fotografía, imágenes, música y materiales históricos de archivo, el largometraje promete una experiencia emotiva, humana y significativa en el Día Nacional de la Vietnam./.