Estrategia impulsa el desarrollo sostenible de la industria láctea vietnamita

La línea de producción de la Compañía de Productos Lácteos de Vietnam (Vinamilk). Foto: Archivo

El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son firmó la Decisión n.º 309/QD-TTg, con fecha del 23 de febrero, que aprueba la Estrategia para el Desarrollo de la Industria Láctea hasta 2030, con proyección hacia 2045.



La estrategia tiene como objetivo consolidar una industria láctea sostenible y con una cadena de valor integral, que abarque desde el fortalecimiento del hato lechero y el incremento de la producción de leche cruda hasta la elaboración de productos procesados de mayor valor agregado. Se prevé que el sector cubra en gran medida la creciente demanda interna y, al mismo tiempo, profundice su integración en las cadenas regionales y globales de suministro de productos lácteos.



Objetivos de crecimiento hasta 2045



De acuerdo con el plan, para 2030 la industria láctea proyecta un crecimiento anual de entre el 12 % y el 14 %. La producción de leche líquida procesada alcanzaría alrededor de 4.200 millones de litros al año, mientras que la producción nacional de leche fresca se estima en unos 2.600 millones de litros, lo que permitiría cubrir entre el 60 % y el 65 % de la demanda de procesamiento. En cuanto a la leche en polvo, se espera un crecimiento anual de entre el 7 % y el 8 %, hasta llegar a unas 245.000 toneladas, con un consumo per cápita estimado en aproximadamente 40 litros anuales.



Para 2045, el sector mantendría un crecimiento anual de entre el 5 % y el 6 %. La producción de leche líquida procesada podría situarse en torno a los 9.700 millones de litros, mientras que la producción nacional de leche fresca alcanzaría unos 8.000 millones de litros, cubriendo entre el 80 % y el 85 % de la demanda de procesamiento. Asimismo, la producción de leche en polvo se proyecta en alrededor de 415.000 toneladas y el consumo per cápita llegaría a unos 100 litros al año.



Construcción de una cadena de valor láctea segura y sostenible



La estrategia prioriza el fortalecimiento de una cadena de valor láctea que garantice la seguridad alimentaria y el control sanitario conforme a estándares internacionales. También plantea ampliar el rebaño lechero nacional, aprovechando las ventajas agrícolas de Vietnam, con el fin de aumentar el suministro interno de leche cruda y reducir progresivamente la dependencia de las importaciones.



El desarrollo del hato lechero se impulsará mediante granjas de gran escala, combinadas con modelos cooperativos y de producción familiar, en línea con los objetivos de modernización agrícola y desarrollo rural. La diversificación de productos estará acompañada de mejoras en calidad, diseño y presentación. Además, se promoverá la aplicación de tecnologías digitales, blockchain e inteligencia artificial en la gestión del hato, la trazabilidad y la distribución, con el propósito de elevar la productividad, la calidad y la eficiencia económica, así como incrementar la proporción de productos de alto valor agregado.

Impulso a productos innovadores y de alto valor



Se fortalecerán los estudios de mercado y el desarrollo de ingredientes y aditivos para la industria, con el fin de crear nuevos productos alineados con las preferencias de los consumidores y las tendencias internacionales.



Se dará prioridad a los productos lácteos de mayor valor agregado, como las fórmulas adaptadas a distintas etapas de la vida y necesidades específicas. Los programas de alimentación escolar utilizarán exclusivamente leche fresca, con especial atención a zonas desfavorecidas, niños de bajos recursos y estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. La estrategia también fomenta la innovación y la inversión en líneas de producción avanzadas y automatizadas, caracterizadas por un bajo consumo energético y de materiales, alta eficiencia y respeto por el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor.



Fortalecimiento de empresas lácteas de gran escala



Se incentivará a las empresas a ampliar sus hatos lecheros, incrementar la producción de leche cruda y elevar la capacidad de procesamiento mediante la modernización de proyectos existentes y la incorporación de tecnologías modernas y altamente automatizadas.



Tendrán prioridad los proyectos que integren la cadena de valor y garanticen la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normativas ambientales.



Asimismo, se promoverá la reestructuración organizativa y la mejora de la gobernanza para consolidar grandes grupos y corporaciones lácteas con mayor competitividad y presencia en las cadenas regionales y globales de suministro.



Finalmente, se respaldará el desarrollo sostenible de los productores de leche cruda mediante el mejoramiento genético del ganado, el fortalecimiento de la autosuficiencia nacional y la consolidación de vínculos más estrechos entre empresas, ganaderos y procesadores, con el objetivo de estabilizar el mercado y elevar la competitividad de las marcas lácteas vietnamitas./.