Estados Unidos quiere fortalecer cooperación con Vietnam, afirma senador

Washington (VNA) En vísperas del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el senador estadounidense Steve Daines envió una carta de felicitación al secretario general del PCV, To Lam, y al pueblo vietnamita, expresando su deseo de seguir cooperando con el país indochino en el futuro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió al senador Steve Daines del Partido Republicano en el Estado de Montana en marzo de 2025. (Fuente: VNA)

El senador Steve Daines del Partido Republicano en el Estado de Montana manifestó que estaba impresionado por su visita a Hanoi en marzo de 2025 y valoró las conversaciones con el líder partidista vietnamita sobre las relaciones bilaterales. También expresó su confianza en las grandes oportunidades de cooperación entre las partes en el futuro.

Además, informó sobre la reciente aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la Resolución 321 para conmemorar el 30 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Enfatizó que Estados Unidos concede gran importancia a los nexos de amistad con Vietnam y quiere continuar ampliando aún más la asociación estratégica integral entre ambas naciones en los próximos años./.