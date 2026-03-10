Establecen Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam para 2026-2031

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, presidió hoy una conferencia en la que se anunció la decisión del Buró Político de establecer el Consejo Teórico Central para el mandato 2026-2031, órgano dependiente de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh.

El secretario general del PCV, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)



De acuerdo con la decisión, Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del XIII mandato y actual presidente del Consejo para el período 2021-2026, continuará al frente de la entidad en el nuevo mandato. Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh, ejercerá como vicepresidente permanente; Le Van Loi, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, ocupará el cargo de vicepresidente; mientras que Nguyen Manh Hung, subdirector de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh, será vicepresidente y secretario general.



El Consejo contará además con 34 miembros no permanentes.



Durante la conferencia, en nombre del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del PCV, To Lam felicitó al Consejo por el inicio de su nuevo mandato y le deseó éxito en el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo. Asimismo, valoró las contribuciones del organismo durante el período 2021-2026.



El dirigente destacó que en los últimos años el Consejo ha realizado aportes significativos a la investigación y desarrollo de la teoría del PCV, especialmente en torno al camino hacia el socialismo en Vietnam. Sus trabajos de síntesis han contribuido directamente a la elaboración y perfeccionamiento de documentos fundamentales del Partido, en particular los presentados en los Congresos Nacionales, orientando el desarrollo del país a largo plazo.

Subrayó que la pronta consolidación y presentación del Consejo para el mandato 2026-2031, inmediatamente después del XIV Congreso Nacional del PCV, refleja un espíritu proactivo y urgente para que el trabajo teórico acompañe las grandes tareas del Partido y del país. Añadió que el Consejo del nuevo mandato ha sido reorganizado con un enfoque de fuerte renovación, garantizando una estructura más ágil, efectiva y eficiente.



Resaltó también que, al depender de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh -centro nacional de formación de cuadros dirigentes y de investigación de teorías políticas del Partido- el Consejo cuenta con condiciones favorables para vincular estrechamente la investigación teórica con la síntesis práctica, la formación de cuadros y el desarrollo del conocimiento científico-político.



Ante las nuevas exigencias del desarrollo nacional, el secretario general To Lam instó al Consejo a continuar fortaleciendo su papel como núcleo del trabajo teórico del Partido. En particular, enfatizó que el organismo debe reforzar su función consultiva para el Partido, especialmente para el Buró Político y el Secretariado, en la evaluación y decisión de cuestiones estratégicas y grandes orientaciones de desarrollo del país. “El trabajo teórico debe ir verdaderamente un paso por delante”, afirmó.



En ese sentido, el Consejo deberá investigar de manera proactiva los nuevos problemas teóricos que surjan de la práctica nacional y de los profundos cambios del contexto internacional. Asimismo, participará en la crítica y evaluación de los principales proyectos del Partido y del Estado, con el objetivo de elevar la calidad en la formulación de directrices, lineamientos y políticas.



El líder partidista destacó además el papel del Consejo en la síntesis de la práctica, especialmente en el balance de etapas históricas clave de la Revolución vietnamita y en el desarrollo continuo del sistema teórico del Partido. En el futuro cercano, la entidad tendrá la importante responsabilidad de participar en el balance de los 100 años del liderazgo del PCV en la Revolución vietnamita y de los 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición al socialismo.



Asimismo, el Consejo deberá contribuir activamente a la elaboración de los documentos que se presentarán en el XV Congreso Nacional del Partido, para lo cual el trabajo de investigación teórica y síntesis práctica deberá desarrollarse de forma rigurosa, profunda y desde el inicio del nuevo mandato.



Durante el período 2026-2031, el organismo también coordinará estrechamente con la Academia Política Nacional Ho Chi Minh y otras instituciones de investigación para implementar el programa de estudios de teorías políticas correspondiente al período 2026-2030, además de investigar, complementar y desarrollar la teoría sobre el lineamiento de renovación del Partido en el nuevo contexto.



To Lam subrayó igualmente la necesidad de renovar profundamente los métodos de investigación teórica y síntesis práctica en un contexto marcado por la transformación digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. En ese sentido, llamó a potenciar el uso de herramientas de análisis modernas para mejorar la calidad de la investigación y anticipar nuevas tendencias globales, así como los desafíos que enfrenta Vietnam.



El Consejo deberá actuar además como un centro de convergencia de científicos, expertos y profesionales tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de ampliar la red de intelectuales, fortalecer la cooperación interdisciplinaria y promover el intercambio teórico y el diálogo de políticas con partidos y centros de investigación de todo el mundo.



Finalmente, el secretario general expresó su confianza en que, con la experiencia acumulada a lo largo de diversos mandatos y con la renovación de su organización y métodos de trabajo, el Consejo Teórico Central para el período 2026-2031 cumplirá con éxito sus tareas y contribuirá a que la teoría se convierta verdaderamente en la antorcha que ilumine la causa de construcción y desarrollo del país./.