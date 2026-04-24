Establecen base para una cooperación a largo plazo entre Vietnam y Estonia

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, habla en el evento. Fuente: VNA

En el marco de su visita a Ciudad Ho Chi Minh, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, presidió una cena de gala y se reunió con el consulado honorario de su país en la región de Asia.



Entre los asistentes estuvieron Hoang Nguyen Dinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh; Hannes Hanso, embajador de Estonia en China y concurrente en Vietnam; 12 cónsules honorarios de Estonia en Asia, así como líderes locales y empresarios de ambos países. Nguyen Dinh señaló que las relaciones entre Vietnam y Estonia continúan expandiéndose y profundizándose en diversas áreas, como la política y la diplomacia, el comercio y la inversión, la transformación digital, la economía digital, la tecnología financiera y la capacitación de recursos humanos de alta calidad.



Dijo que el intercambio comercial bilateral ha mostrado un crecimiento positivo, lo que demuestra el gran potencial de cooperación.



Destacó que la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia abriría un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, orientado hacia un marco de cooperación integral, eficiente y sostenible, creando una base para aprovechar nuevas oportunidades que beneficien a los pueblos de ambos países y promuevan la paz y el desarrollo sostenible.

El líder de Ciudad Ho Chi Minh expresó su deseo de fortalecer la cooperación en áreas estratégicas, especialmente en este momento en que la urbe está entrando en una nueva fase de desarrollo, acelerando su integración internacional, promoviendo la industrialización moderna, la transformación digital y la construcción de una ciudad inteligente.



Por su parte, Margus Tsahkna, manifestó su honor de visitar Ciudad Ho Chi Minh, el centro político, cultural, económico e innovador de Vietnam. Subrayó que, en un mundo cada vez más complejo, la cooperación entre los países es aún más crucial.



Al compartir los resultados positivos de su encuentro con el primer ministro Le Minh Hung, destacó que Estonia valora profundamente su relación con Vietnam y está comprometida a fortalecer aún más la cooperación, llevando la relación amistosa y multifacética entre los dos países a un nivel más sustancial y efectivo.



El ministro también elogió la dinámica de Vietnam y mencionó que las empresas estonias que participan en la delegación están interesadas en explorar oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosas con sus socios vietnamitas.



Esta visita no solo busca identificar oportunidades de negocios, sino también construir confianza, conectar a las personas y establecer una base para una cooperación duradera entre Estonia y Vietnam.



Durante su estancia en Ciudad Ho Chi Minh, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia se reunirá con los líderes locales./.