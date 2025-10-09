Establece Vietnam Comité Directivo para ceremonia de firma de Convención de la ONU

Hanoi (VNA)– El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la decisión No. 2222/QD-TTg para establecer el Comité Directivo para la Ceremonia de Apertura a la Firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia y eventos relacionados en el país indochino.

El viceprimer ministro Bui Thanh Son (Foto: VNA)

El comité supervisará la preparación y organización de este importante evento internacional programado para finales de octubre en Hanoi. También tiene como objetivo ayudar al Primer Ministro a dirigir y coordinar las tareas cruciales, interdisciplinarias e internacionales relacionadas con la cooperación en seguridad cibernética y la prevención de delitos de alta tecnología.

La entidad estará presidida por el viceprimer ministro Bui Thanh Son y se designaron al viceministro de Seguridad Pública, teniente general Pham The Tung, como subjefe permanente, y al viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, como subtitular.

Los miembros del comité son los viceministros de Finanzas; Justicia, Ciencia y Tecnología, Cultura, Deportes y Turismo, y Salud; junto con altos funcionarios de la Oficina Presidencial, la Oficina Gubernamental, la Fiscalía Popular Suprema, el Ejército Popular de Vietnam y el Comité Popular de Hanoi.



Además, la decisión establece una Secretaría Permanente y seis Subcomités para apoyar al Comité Directivo. Estos subcomités se centrarán en áreas específicas: Contenido; Finanzas y Logística; Diplomacia de Alto Nivel; Protocolo de la Conferencia; Comunicaciones y Cultura; y Seguridad y Salud.



La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 24 de diciembre de 2024, representa el primer marco legal global para combatir el delito cibernético. Proporciona una base legal crucial para que los países armonicen sus leyes nacionales con los estándares internacionales, mejoren la cooperación y construyan un entorno digital seguro.



La selección de Hanoi por la ONU para albergar la ceremonia de firma los días 25 y 26 de octubre de 2025 subraya la creciente posición y el papel de Vietnam en la escena internacional, confirmándolo como un país líder dedicado a la paz y la estabilidad.



El comité recién establecido es responsable de asesorar sobre planes de implementación y coordinar a los ministerios y agencias relevantes para garantizar el éxito del evento./.