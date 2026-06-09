Esposas de premieres de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia visitan Templo de Literatura de Hanoi

Las primeras damas escuchan una presentación sobre el arte de la caligrafía vietnamita. Foto: Tuan Anh - VNA

Dao Thi Bich Thuy, esposa del primer ministro de Vietnam, acompañada por Vandara Siphandone, esposa del primer ministro de Laos; Pich Chamony, esposa del primer ministro de Camboya; y Thananon Niramit, esposa del primer ministro de Tailandia, realizó el 8 de junio una visita al Templo de la Literatura de Hanoi, en el marco de las actividades de la visita oficial de las delegaciones a Vietnam.



Durante el encuentro, Dao Thi Bich Thuy expresó su satisfacción por recibir a las esposas de los líderes de Laos, Camboya y Tailandia, y destacó que esta actividad no solo brinda una oportunidad para conocer mejor las culturas y tradiciones de cada país, sino que también contribuye a fortalecer la amistad, la cercanía y la confianza mutua entre las cuatro naciones.



Asimismo, señaló que Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia comparten un rico patrimonio cultural del Sudeste Asiático, caracterizado por la importancia de la familia, la hospitalidad, la solidaridad comunitaria y los valores humanitarios. Estos elementos comunes favorecen una conexión natural y refuerzan los lazos entre sus pueblos.



La amistad y la cooperación entre los cuatro países han experimentado un notable desarrollo en diversos ámbitos en los últimos años. Además de los esfuerzos realizados por los líderes y las instituciones competentes, los intercambios entre pueblos y las actividades culturales han contribuido significativamente a fortalecer la comprensión, la confianza y el afecto mutuos.

Las primeras damas visitan el Templo de la Literatura de Hanoi. Foto: Tuan Anh - VNA

Durante la visita, las invitadas recibieron información sobre la historia, la arquitectura y la disposición del Templo de la Literatura, reconocido como Patrimonio Nacional Especial de Vietnam, considerado la cuna de la educación vietnamita y un símbolo de la larga tradición del país en la promoción del conocimiento y el respeto por los maestros.



En la Casa Thai Hoc, dentro del complejo histórico, recorrieron la instalación artística "Jardín de los Laureados", elaborada con materiales artesanales tradicionales como bambú, papel dó, sombreros cónicos y ratán. La obra combina elementos del pasado y del presente, transformando este espacio histórico en un punto de encuentro entre generaciones comprometidas con la preservación de la historia y la cultura vietnamitas.



Posteriormente, las visitantes tuvieron la oportunidad de conocer a artesanos locales y participar en diversas actividades tradicionales, entre ellas la pintura de sombreros cónicos, el bordado a mano y la observación del tejido de seda. Estas experiencias les permitieron acercarse al patrimonio artesanal vietnamita, apreciar la destreza de sus artesanos y comprender mejor la vigencia de los valores culturales transmitidos a lo largo de generaciones.



Las invitadas destacaron la cálida y sincera hospitalidad del país anfitrión y afirmaron que la visita les permitió comprender mejor la cultura vietnamita, su espíritu de aprendizaje y las particularidades culturales de sus regiones, fortaleciendo así los vínculos de solidaridad y amistad entre las cuatro naciones.



Dao Thi Bich Thuy expresó su confianza en que los intercambios de este tipo seguirán promoviendo el entendimiento mutuo, profundizando la cooperación cultural y sentando bases aún más sólidas para las relaciones amistosas entre Vietnam y sus países vecinos./.