Esposa del secretario general del PCV visita Biblioteca Oodi en Helsinki

Helsinki (VNA)- Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, y Suzanne Innes-Stubb, cónyuge del presidente de Finlandia, realizaron una visita a la Biblioteca Central Oodi, un ícono cultural moderno de la capital Helsinki.



Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, hace entrega simbólica del “Estante de libros en vietnamita” a la Biblioteca Central Oodi en Helsinki. (Foto: VNA)



Durante la visita, efectuada el 21 de octubre, Phuong Ly y Suzanne recorrieron diferentes espacios funcionales de la biblioteca, como la sala de lectura, el “Paraíso de los libros”, áreas de exposiciones, de creación artística y de ciencia y tecnología.



Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, y Suzanne Innes-Stubb, cónyuge del presidente de Finlandia. (Foto: VNA)



La directora de la biblioteca, Anna-Maria Soininvaara, explicó que Oodi se considera un símbolo de “conocimiento abierto” y un espacio comunitario creativo para los residentes de Helsinki.



Phuong Ly expresó su admiración por el entorno moderno y rico en conocimientos de la biblioteca, valorando altamente este modelo innovador como una experiencia útil para Vietnam. Destacó que el pueblo vietnamita siempre ha otorgado gran importancia a la lectura, considerando los libros como base del conocimiento y la formación humana.

Con esta ocasión, hizo entrega del “Estante de libros en vietnamita”, compuesto por más de 120 títulos (casi 160 ejemplares), distribuidos en cuatro temáticas principales: Literatura y artes; Historia y cultura de Vietnam; Vietnam contemporáneo – integración y desarrollo; y Libros infantiles y enseñanza del idioma vietnamita.



El “Estante de libros en vietnamita” se encuentra ubicado en el área del “Paraíso de los libros”, en la tercera planta de la Biblioteca Oodi. Este es el primer rincón de lectura en vietnamita dentro del sistema de bibliotecas públicas de Helsinki, abierto gratuitamente al público general y a la comunidad vietnamita.



Phuong Ly subrayó que la inclusión destacada del “Estante de libros en vietnamita” en Oodi refleja el respeto de Finlandia por la diversidad cultural, y expresó su deseo de que esta iniciativa se extienda a otros países como un “puente de conocimiento” entre los pueblos.



Por su parte, Suzanne Innes-Stubb y Anna-Maria Soininvaara agradecieron este significativo obsequio, destacando que el estante representa un símbolo de amistad y de intercambio entre los dos pueblos./.