Esposa del máximo dirigente vietnamita visita centro juvenil en Beijing

Sra. Ngo Phuong Ly recorre las instalaciones, que incluyen espacios de aprendizaje Montessori y talleres de ópera de Beijing, elaboración de papel, cerámica, artesanía y medicina tradicional. Foto: VNA

En el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, visitó el martes el Centro de Ciencia y Cultura Soong Ching Ling para Jóvenes en Beijing, donde destacó la importancia del cuidado infantil, la educación y los intercambios juveniles entre ambos países.



El centro forma parte de la red de instituciones de la Fundación Soong Ching Ling, una organización social y benéfica que honra el legado de Soong Ching Ling (1893–1981), esposa de Sun Yat-sen, y que sirve como referente nacional en educación juvenil e intercambio internacional.



En el lugar, Ngo Phuong Ly recibió información de los responsables sobre la Fundación Soong Ching Ling y recorrió las instalaciones, que incluyen espacios de aprendizaje Montessori y talleres de ópera de Beijing, elaboración de papel, cerámica, artesanía y medicina tradicional. También tuvo la oportunidad de confeccionar una bolsita de hierbas tradicional con ingredientes medicinales seleccionados.



Expresó su satisfacción por visitar un centro que lleva el nombre de Soong Ching Ling, a quien describió como una figura destacada de China que dedicó su vida a la revolución, la paz, la amistad internacional y el bienestar de la infancia.



Afirmó que el centro refleja una visión centrada en las personas, que sitúa a los niños en el eje del desarrollo social, y evidencia un enfoque educativo que combina aprendizaje, práctica y experiencia.



Sra. Ngo Phuong Ly entrega regalos a los alumnos del Centro que ofrecieron una interpretación de ópera tradicional china. Foto: VNA



Asimismo, expresó su agradecimiento por la dedicación del profesorado y el personal, subrayando que invertir en la infancia es clave para construir el futuro de cada nación.

Citando diversas corrientes educativas, señaló que una educación exitosa no solo debe formar personas capacitadas, sino también ciudadanos responsables y con sentido de la compasión.



Añadió que Vietnam ha priorizado durante mucho tiempo políticas de desarrollo centradas en la infancia, inspiradas en las enseñanzas del difunto Pesidente Ho Chi Minh sobre la importancia de la crianza y la educación de los niños.



Significó que tanto Vietnam como China conceden gran importancia a la protección y educación infantil, y recordó que Vietnam fue el primer país de Asia y el segundo del mundo en ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.



Afirmó que, pese a los rápidos avances en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia espacial y la biotecnología, el factor humano sigue siendo esencial.



Subrayó la necesidad de fomentar la creatividad, la capacidad de resolver problemas y la compasión en los niños, así como de impulsar el intercambio cultural para fortalecer el entendimiento mutuo en un mundo cada vez más interconectado.



Durante la visita, estudiantes del centro ofrecieron una interpretación de ópera tradicional china, mientras que un grupo de alumnos vietnamitas, que participaba en un programa de intercambio cultural en Beijing, presentó diversas actuaciones.



Señaló que estas actividades contribuyen a estrechar los lazos emocionales entre los jóvenes de ambos países y expresó su confianza en que estos intercambios favorecerán una amistad duradera entre Vietnam y China./.